En un encendido discurso durante el banderazo realizado en Parque Lezama en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner lanzó fuertes críticas hacia distintos sectores del peronismo y dejó un mensaje contundente sobre la interna opositora. El acto se llevó a cabo al cumplirse un año de la confirmación de la condena contra la ex mandataria en la causa Vialidad y de su posterior detención.

Ante una multitud de militantes, el líder de La Cámpora cuestionó a quienes reclaman unidad dentro del peronismo pero, según sostuvo, no acompañan personalmente a Cristina Kirchner. “Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”, expresó, en una de las frases más resonantes de la jornada, apuntando contra sectores dialoguistas del justicialismo y dirigentes que buscan construir una alternativa electoral sin colocar a la ex presidenta en el centro de la estrategia política.

Durante su intervención, Máximo Kirchner defendió el liderazgo de Cristina y remarcó que continúa siendo la principal referencia política del espacio. En ese sentido, aseguró que está claro quién debe conducir el proceso de reorganización del peronismo y sostuvo que gran parte de la dirigencia alcanzó posiciones de poder gracias al respaldo de la ex mandataria.

El acto tuvo lugar en un contexto de fuertes tensiones dentro del peronismo, donde conviven sectores que reivindican la centralidad de Cristina Kirchner y otros que impulsan una construcción más amplia de cara a las elecciones de 2027. Esa discusión atraviesa actualmente al espacio opositor y dificulta los intentos de conformar una estrategia unificada frente al oficialismo.

La movilización en Parque Lezama fue convocada por el kirchnerismo como una demostración de apoyo a la ex presidenta y para reclamar por su situación judicial. Máximo Kirchner fue el único orador del encuentro, una decisión que buscó reforzar la idea de cohesión interna detrás de la figura de Cristina.

A lo largo de su discurso, el diputado insistió en la necesidad de mantener la lealtad política hacia la ex mandataria y cuestionó las posiciones ambiguas dentro del movimiento. El mensaje fue interpretado como una advertencia a los dirigentes que promueven acuerdos internos pero mantienen distancia del núcleo duro kirchnerista.