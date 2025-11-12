Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pasa sus días apartado del resto de la población carcelaria de donde cumple la pena de prisión perpetua.

Según trascendió recientemente, el joven que ahora tiene 25 años, está preso en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, aislado de los demás reclusos, por decisión de las autoridades penitenciarias.

La medida fue tomada tras una pelea que tuvo el asesino de Báez Sosa con otro detenido el pasado 12 de octubre. Sin embargo, eso no impidió que siguiera con su rutina habitual de talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos desde el penal.

Mientras tanto, otros siete jóvenes que participaron de la golpiza mortal de la víctima, atacada en patota a la salida de un boliche de Villa Gesell, cumplen su pena en el penal bonaerense.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores condenó a Thomsen a prisión perpetua como coautor del homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. La misma pena recayó sobre Ciro Pertossi, Luciano Pertossi y Matías Benicelli, mientras que otros cuatro rugbiers recibieron condenas menores de 15 años.

El asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2020. Un grupo de jóvenes rugbiers lo atacó violentamente a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. Tras una discusión dentro del local, los agresores esperaron a Fernando en la vereda y lo golpearon en grupo hasta dejarlo inconsciente.

Durante el ataque, Thomsen le dio una patada en la cabeza a Fernando. La zapatilla que usaba se convirtió en una prueba clave que lo vinculó directamente con el crimen. Después de la golpiza, el grupo se fue a comer a un local de comidas rápidas y luego regresó a la casa que alquilaban.

Horas más tarde, la policía detuvo a los ocho acusados en la vivienda donde se alojaban. En ese momento, intentaron desviar las sospechas involucrando a un joven ajeno al grupo, Pablo Ventura, que pasó más de una semana preso hasta que se le dictó falta de mérito.

El juicio por el crimen de Báez Sosa comenzó en 2023 y tuvo una enorme repercusión mediática. La Justicia dictó condenas firmes y dejó a Thomsen como principal responsable del homicidio. A cinco años del hecho, la historia vuelve a estar en el centro de la escena con el estreno de un documental de tres capítulos en Netflix, previsto para el 13 de noviembre.

Fuente: Crónica.