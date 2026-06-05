En el informe semanal de la Bolsa de Cereales se analizó el comportamiento de las precipitaciones durante mayo en comparación con el valor esperado según el promedio histórico del período 2004–2025.

La grafica dio a conocer que frente a un promedio histórico de 78 mm, en el quinto mes de este año se registró tan solo 31 mm. “Esto representó un déficit de 47 mm y una reducción cercana al 60 %, marcando el ingreso al trimestre frío bajo una tendencia de lluvias escasas”, describe el texto.

El análisis de la distribución espacial de las lluvias también evidenció anomalías respecto del comportamiento habitual para la época. Normalmente, el este y noreste entrerriano suelen superar los 100 mm en mayo, mientras que el centro y sudoeste oscilan entre 50 y 75 mm.

Sin embargo, durante mayo de 2026 predominaron acumulados inferiores a los 50 mm en amplios sectores del centro, oeste y sur de Entre Ríos. Únicamente algunas áreas del este provincial lograron registrar valores cercanos o superiores a los 75 mm, lo que ubica a la mayor parte del territorio bajo la categoría de “levemente seco”.

Esta baja de precipitación, subraya el informe, también ocurrió en enero cuando la marca fue de 63 mm ante a un promedio histórico de 116 mm, lo que representó una disminución de 53 mm, equivalente al 46 %.

Fuente: APF