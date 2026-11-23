Tras un viernes negro, ahora Wall Street vive una jornada de euforia en el inicio de la semana por la reinstalación de Jensen Huang al frente de Nvidia, y la fortísima recuperación de los mercados empuja a los activos argentinos. El riesgo país comenzó a la baja aunque se mantiene por encima de los 1.000 puntos.

La noticia que actuó como gatillo de la mejora en los mercados del mundo fue la restitución de Huang. Las acciones de Nvidia llegaron a trepar casi 30% ante la sorpresa positiva entre los inversores. El Nasdaq trepa más de 6%, junto con el resto de los paneles líderes de la Bolsa neoyorquina.

Hacia la Argentina el efecto derrame fue de un repunte de los bonos en dólares y de las acciones que cotizan en Wall Street, que venían fuertemente golpeadas en las últimas semanas. Los títulos públicos crecen algo menos de 2%, lo que tira hacia abajo el riesgo país. Pasadas las 14, era de 1.037 puntos. El viernes había tocado un techo de 1.070 unidades.

Las acciones, por su lado, también registraban marcadas subas, encabezadas por los bancos como BBVA, Galicia y Supervielle.

Como es feriado en la Argentina, no hay cotización del dólar mayorista y del dólar para el ahorrista. El viernes cerraron, respectivamente, a $1.580 y a $1.595 en el Banco Nación. Son sus cotizaciones nominales récord.

La rueda financiera de alivio llega tras un viernes difícil. El clima global se explicaba, en parte, por la caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que profundizó la corrección de los mercados globales.

Ese día el riesgo país escaló por encima de los 1.000 puntos. Es la primera vez que cruzó ese umbral desde el 24 de octubre del año pasado, el día hábil anterior a las elecciones legislativas. Los bonos argentinos se desplomaron más de 4%.

La tensión se expresó también a través de la brecha cambaria, es decir la diferencia de cotización entre el tipo de cambio oficial y el "contado con liqui", que es el precio que se paga para enviar las divisas a una cuenta en el exterior. El CCL operó a $1.767, una distancia cercana al 12% en relación con el dólar mayorista.

Un análisis del grupo financiero Criteria sobre las razones que hicieron crecer al riesgo país concluyó que las explicaciones locales representan tres cuartas partes de la escalada de los últimos meses, y reservó el resto para los shocks globales. Para Nery Persichini, jefe de Research & Strategy de GMA Capital, "más del 95% del deterioro es argentino: esta vez, ‘somos nosotros’".