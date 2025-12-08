A través de una publicación en sus redes sociales, Michel expresó: “¿Por qué los trabajadores, jubilados, monotributistas y emprendedores sienten que el día 15 es fin de mes? El gráfico muestra que los gastos fijos del hogar aumentaron 441%, muy por encima tanto del salario formal (RIPTE), que creció 252%, como del IPC, que creció 241% en el mismo período”.

En ese sentido, explicó que “esta divergencia en el costo de los bienes y servicios inflexibles tuvo como consecuencia una reducción del ingreso disponible: una proporción cada vez mayor del presupuesto familiar se destina al pago de 'lo básico', lo que reduce la capacidad de los hogares para adquirir otros bienes y servicios”.

Y agregó: “Para compensar el encarecimiento de los gastos fijos, el gobierno busca ‘abaratar’ los precios de otros bienes mediante una apertura indiscriminada a las importaciones, afectando el empleo local y los ingresos de las familias”.

Los datos proporcionados fueron elaborados en base a INDEC y al Ministerio de Economía. El índice de gasto fijo se construyó como un promedio ponderado de las variaciones en: alquiler de la vivienda, combustibles y lubricantes para vehículos del hogar, electricidad, gas y otros combustibles, gastos de prepagas, servicios de telefonía e internet y transporte público. Los ponderadores se calcularon utilizando como base los que INDEC aplica para los rubros mencionados en el cálculo del IPC.

Michel viene alertando sobre la pérdida de poder adquisitivo de las familias a partir del incremento de los gastos fijos y el consiguiente sobreendeudamiento de los hogares; temas que abordará en la agenda legislativa.