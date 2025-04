El extitular de Aduanas, Guillermo Miche, volvió a criticar el plan económico del gobierno nacional. El dirigente del justicialismo entrerriano apuntó especialmente a la apertura de importaciones, sin dejar de lado el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 20 mil millones de dólares.

Otra vez un préstamo político del FMI. pic.twitter.com/VwBpMoYNtl — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 9, 2025

“En promedio tenemos u$s 5.000 millones de importaciones, pero en los últimos 20 días se pagaron u$s 10.000 millones. Había mucho carry”, indicó Michel. Y agregó: “El Fondo tiene decidido avanzar en un préstamo político con el Gobierno de Javier Milei. Aún así, tenemos un problema que no tiene solución, que es el préstamo del gobierno de Mauricio Macri en 2018. Eso enterró a la Argentina. El préstamo de 41 mil millones de dólares, es impagable para el flujo de acceso a los mercados que tiene Argentina. Este nuevo préstamo, que está muy endeble desde lo jurídico, va a volver a enterrar a la Argentina. Nos está llevando a un lugar sin salida, en el sentido de que vamos a tener una matriz que va a condicionar el programa económico que queramos aplicar de acá en adelante”.

Sobre la celebración oficial en relación a los aranceles impuestos por Estados Unidos -que ha desatado una guerra comercial de impacto mundial en los mercados-, el exdirector de Aduanas resaltó: “La verdad que después de lo que anunció Donald Trump, sacar dos tuits y festejar el 10%, es increíble. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es la relevancia en números del comercio bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Hoy, Estados Unidos importa al año aproximadamente 3,2 trillones de dólares. Argentina exporta al año 80 mil millones de dólares y solo 6.500 tienen como destino EE.UU. Es un dato muy poco relevante para las importaciones americanas, pero muy relevante para Argentina porque es el segundo destino de las exportaciones, detrás de Brasil. El tercero es China y el cuarto Chile. Uno de cada tres dólares que exportamos a EE.UU. es alimentos y materias primas, aceite de soja, manteca de maní, maní, jugo de cítricos. Dos tercios, petróleo, minerales y derivados del petróleo, plástico fundamentalmente”. Acotó luego: “Acá lo que estamos haciendo es abrir las importaciones, no solo con esta ficción del tipo de cambio que están sosteniendo, sino también con medidas muy concretas. De las 97 medidas antidumping que se fueron flexibilizando, 52 eran para productos chinos. Como resultado, el ingreso de bienes de consumo creció 127% en el primer bimestre, en la comparación interanual”.

En contacto con El Cronista, Michel aseveró: “La salida es bajar impuestos a las exportaciones y no flexibilizar las importaciones, matar la industria y el empleo argentino. Hay que pensar algo que para mí está agotado, que es el esquema laboral y de cargas sociales. No puede tener el mismo costo laboral una micropyme de 5 empleados que una empresa con 2.000 empleados. Hay que repensar el marco jurídico y normativo de las relaciones laborales, la carga tributaria de las pymes. Hay que avanzar sobre eso”.

Fuente: Ahora