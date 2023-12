Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, explicó a través de sus redes sociales por qué la modificación propuesta para el Impuesto sobre los Bienes Personales consolida una matriz impositiva regresiva.



Michel asegura que “se establece una rebaja de impuestos para los patrimonios en el exterior que implica una pérdida de recaudación de cerca del 0,19 del PIB para beneficiar a cerca de 130 mil contribuyentes de alta capacidad económica”. Y agregó: “Volver a aplicar ganancias a 1 millón de trabajadores (se recauda 0,45 del PIB) y, en paralelo, eliminar bienes personales para 130 mil contribuyentes de altos patrimonios fuera del país (se deja de recaudar 0,19 del PIB) no parece ser una medida razonable. Por otro lado, el proyecto de “blanqueo” es una herramienta necesaria que permitirá complementar la entrada de datos a nivel masivo de cuentas de argentinos en USA 🇺🇸 sin declarar por el acuerdo FATCA firmado en 2022. Este acuerdo FATCA terminó de consolidar la posición de Argentina como líder en materia de transparencia fiscal, proceso iniciado en 2011. Nuestro país cuenta con una amplia red de acuerdos internacionales que permiten intercambiar información fiscal: 21 convenios para Evitar la Doble Imposición con cláusula de intercambio, 29 acuerdos bilaterales para el intercambio de información tributaria (TIEA). El principal de estos acuerdos bilaterales es el IGA (intergubernamental) FATCA firmado el 5 de diciembre de 2022, intercambio efectivo con 140 países en el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE - CE (Convención Multilateral) y 11 Memorandos de Entendimiento para el intercambio automático de información tributaria (MOU). Sin embargo, el proyecto de blanqueo debe ser revisado y contemplar algunos de estos elementos para un mejor funcionamiento operativo:

1. El proyecto permite (artículo 131) que las personas humanas que hubieran sido residentes y que al 30/11/2023 hubiesen perdido la residencia puedan ingresar al régimen tal como si fueran sujetos residentes en Argentina con los mismos beneficios.

Este beneficio es totalmente inconsistente y no tiene antecedentes en nuestra legislación ya que dar un “beneficio fiscal” tan amplio como es un blanqueo a un NO residente que decidió no pagar impuestos en nuestro país y permitirle volver a alocar su patrimonio en Argentina pagando una única tasa de “penalidad” es ponerlo en condiciones más beneficiosas respecto al residente no solo por la diferencia de tasa del blanqueo sino por lo tributado en los años fiscales anteriores.

2. Blanqueo de dinero en efectivo en el país y en el exterior. Solo se exige su depósito en cuenta bancaria. Se deberían extremar los requisitos como ser un análisis de capacidad económica financiera del contribuyente o la intervención explícita de la uif, máxime para el caso de blanqueo de dinero en efectivo en el exterior.

3. Además, se debería establecer un tasa o penalidad adicional (o directamente excluirlos) a aquellos involucrados en maniobras de sobre subfacturación de operaciones de comercio exterior. De lo contrario, aquellos que le “robaron” sus dólares al estado por operaciones ficticias pueden ahora blanquear esos dólares a un costo muy bajo. A diciembre de 2023 la aduana tiene denunciadas maniobras de esta naturaleza por USD 2.780 millones.

4. El artículo 147 permite la figura del blanqueo de bienes a favor de terceros. Similar al blanqueo inventado por Quintana en 2016 que permite legalizar la figura del testaferro”.