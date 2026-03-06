El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para establecer un marco de regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos de gestión estatal y privada, “con el fin de garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes, y promover la convivencia escolar”.

La iniciativa aborda la temática considerando los diversos niveles educativos, esto es, inicial, primario y secundario, así como la educación de adultos y modalidades especiales (educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria).

El proyecto tiene como finalidad “garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y promover una convivencia escolar más saludable y equitativa”.

Al respecto, Michel señaló que “este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones”.

“El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar y afecta negativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional de niñas, niños y adolescentes”, manifestó.

“Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, agregó.

En la fundamentación del proyecto se indica que “la presente iniciativa se inscribe en una tendencia regulatoria internacional consolidada en los últimos años. Países como Francia, Italia y España han adoptado marcos normativos que restringen el uso de dispositivos móviles personales en el ámbito escolar, especialmente en los niveles inicial y primario, permitiendo su utilización únicamente con fines pedagógicos o en situaciones justificadas. Asimismo, diversos estados y distritos de los Estados Unidos han implementado políticas de ‘escuelas libres de teléfonos’ durante la jornada escolar”.

“Distintas jurisdicciones del país han avanzado en los últimos años en la adopción de medidas regulatorias. Estas experiencias muestran resultados positivos. Sin embargo, la coexistencia de regulaciones dispares genera desigualdades territoriales significativas. La ausencia de un marco nacional común produce, además, heterogeneidad de criterios pedagógicos y dificultades para sostener en el tiempo políticas que requieren respaldo normativo estable”.

“La iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones”, señaló Michel.

En ese sentido, destacó que el Consejo Federal de Educación tendrá un rol central en la elaboración de los criterios de aplicación y en la coordinación de las políticas educativas vinculadas al uso de dispositivos móviles en las escuelas, garantizando un proceso de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para su adecuada implementación.

“Las provincias tienen la responsabilidad primaria en la gestión cotidiana del sistema educativo y conocen de primera mano la realidad de cada comunidad escolar. Por eso, su participación activa y su experiencia en el territorio son fundamentales para lograr una implementación eficaz de esta ley marco federal”, concluyó.