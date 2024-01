Guillermo Michel, ex director de Aduana, asegura que existe una gran cantidad de medidas que puede tomar el Gobernador de Entre Ríos para conseguir fondos para la provincia. “Si Frigerio entiende que le faltan fondos tiene una gran cantidad de medidas para tomar para resolverlo, lo que ocurre que gestionar y gobernar implica tomar decisiones y enfrentarse con otros sectores. Por ejemplo, con el Impuesto País se recaudaron 311.000 millones de pesos, por la devaluación subió un 811% respecto al mismo mes del año anterior. Por qué el gobernador no le pide a Nación que coparticipe ese impuesto, no se necesita una ley, se hace por decreto. Si se necesita cuidar los recursos de la provincia, que lo pida, pero implica ir y discutir con el gobierno central”, aseguró Michel.

Otra de las propuestas que sugirió el economista se refiere a la eliminación de los beneficios fiscales de los bancos: “Si no quiere pedir la coparticipación del Impuesto País, otra opción es adoptar una medida que no es que la toma una provincia chavista de Venezuela, o de Formosa, o de Santiago Del Estero, es una medida que Horacio Rodríguez Larreta y ahora Jorge Macri han implementado en la Ciudad de Buenos Aires: grabar las Leliqs y los pases de los bancos. En el Código Fiscal de Entre Ríos, en el artículo 197 inciso e de la Ley Tarifaria están exentos las ganancias que obtienen los bancos de leliqs y de pases, que el Gobernador mande un proyecto de ley grabando eso. Hay que tomar decisiones, gestionar, resolver problemas no estar en campaña y comentar la realidad”.