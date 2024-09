Javier Milei disertó en el IAEF de Mendoza y aprovechó para responderle, una vez más, a Cristina Kirchner, quien ayer publicó una carta con duras críticas a la gestión libertaria y luego llevó la discusión a las redes sociales, donde ambos dirigentes intercambiaron acusaciones. Durante su alocución, que comenzó con una referencia a la ex vicepresidenta, el jefe de Estado se centró en la parte económica para destacar el rumbo actual de su gestión y exponer lo realizado por CFK y Alberto Fernández.



“Arranco con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice ‘Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado’. Así es que, dadas las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy, y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Para Cris. Saludos Cris, esto va para vos”, comenzó, chicanero, el mandatario.



Y continuó: “Si tomo la inflación promedio del primer periodo del régimen kirchnerista, vemos con Néstor Kirchner en la cabeza, la inflación promedio fue del 10%. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas”.



Luego realizó el mismo razonamiento, pero con la pobreza: “Cuando se espantan tanto por los pobres, de donde la pobreza, tanto llegar a la pobreza como salir a la pobreza no es algo que se genere de manera instantánea. Demanda tiempo, demanda crecimiento económico genuino. Si no es que aparece de un día para el otro porque sí, o desaparece de un día para el otro porque sí. Y entre otras cosas, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Es decir, así claro, así es fácil”.



“Dibujando números debe ser muchísimo más fácil conseguir logros y mostrar mejor las reformas de un gobierno. Bueno, no es la forma que nosotros hemos decidido tomar. Nosotros hemos decidido decir la verdad porque nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, añadió el Presidente.



Y sentenció: “Por lo menos señora, si quiere hacer críticas, empiece haciendo una autocrítica que le está costando bastante caro al país, que es por haber mentido los números”.



Más adelante, el Presidente se refirió al Banco Central que recibió cuando asumió: “Básicamente, el problema radicaba en que nosotros, digamos, siguiendo los libros de texto, creíamos que la compra de dólares estaba calzada con demanda de dinero, y por ende, digamos, la demanda de dinero estaba calzada con la oferta de sus propios. Sin embargo, una de las cosas que no estaba en los libros de texto y que lo descubrimos nosotros, es que claro, al haber control de capitales, eso no necesariamente es cierto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen libre movilidad de capitales, y ustedes quieren hacer transacciones en pesos, van con sus dólares y les compra al Banco Central los pesos. Y con esos pesos ustedes tienen calzada una operación real. Por lo tanto, en ese caso, esa demanda de dinero, en ese caso, lo genera”.



“Lo que pasa es que soy liberal libertario, no liberal libertarado. Entonces, yo además entiendo la economía como problemas de stocks y de flujo. Entonces, si tenía cuatro bases monetarias a un día, si tenía 90.000... Vencimientos en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, si tenía 50.000 millones de dólares de deuda en la Sira, y es como que si no desarmaba esa bomba, no terminaba. Terminaba bastante mal. Entiendo que es lo que quería el gobierno anterior. Que nosotros actuáramos como libertarados, que todo se prendiera a fuego, y ya para enero, digamos, después del saqueo del supermercado y demás liturgias peronistas, pudiéramos volver y matar definitivamente cualquier tipo de libertad”, remató.



Milei también habló del cepo cambiario: “Cuando ustedes tienen control de capitales, los exportadores están obligados a liquidar en el público. ¿Cuál es el problema con eso? Ese exportador no está comprando pesos necesariamente. Lo que sí tenemos claro es que está vendiendo dólares. Y fíjense que cuando está el cepo, el control de capitales, comprar pesos no es lo mismo que tener que vender dólares. Esa diferencia es más grave. Porque entonces, esos dólares no estaban ingresando porque querían pesos. Esos dólares están ingresando porque hay una regulación jurídica. Entonces, eso generaba una expansión de la cantidad de dinero más allá de la demanda. Por eso persiste la inflación”.