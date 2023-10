Millones de argentinos votaron este domingo 22 de octubre en todo el país y en las principales capitales del exterior. Definieron con su sufragio quiénes serán los dos candidatos que se disputarán la Presidencia de la Nación el próximo 19 de noviembre en el balotaje, que según las expectativas de los analistas políticos será inevitable.

Los comandos de campaña de las principales fuerzas políticas del país aseguran que, a diferencia de otras elecciones, no contrataron sondeos de boca de urna. Sin embargo, en redes sociales y ventanitas de WhatsApp circularon durante toda la jornada sondeos de todo tipo, muchos de ellos atribuidos a encuestadores que se vieron obligados a negar su autenticidad.

Elecciones 2023: a qué hora estarán los primeros datos



El titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi, confirmó en una entrevista con Infobae que los primeros resultados de las elecciones presidenciales se difundirán a partir de las 22:30. A la par, se eligen gobernadores en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige un nuevo jefe de Gobierno para suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Los números de Milei, Massa y Bullrich



Javier Milei, el postulante más votado en las elecciones Primarias, votó antes del almuerzo rodeado por una marea de periodistas, influencers y curiosos que lo acompañaron a la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la calle Medrano, en el barrio porteño de Almagro. “Estamos en condiciones de hacer el mejor gobierno de la historia”, aseguró en un breve contacto con la prensa.

Su entorno cree que La Libertad Avanza repitió una muy buena elección este domingo y que estará el 19 de noviembre en el balotaje frente a Sergio Massa. Independientemente de lo que suceda en la disputa por la Casa Rosada, el liberalismo se garantizará un fuerte aumento de su representación en el Congreso.

El ministro de Economía votó casi a la misma hora en la Escuela 34 de Tigre. Llegó acompañado por su esposa Malena Galmarini. “Hay esperanza, tenemos la convicción de que desde el 10 de diciembre hay enormes desafíos que resolver”, dijo. En el búnker de Unión por la Patria están confiados en que superarán ampliamente el porcentaje alcanzado el 13 de agosto e irán a la segunda vuelta contra Milei.

Patricia Bullrich, representante de Juntos por el Cambio, cumplió con su deber cívico en la Rural de Palermo, vestida de celeste, uno de los colores de la bandera. Confiada vaticinó: “Voy a ser la próxima Presidente de la Argentina”. Sus voceros fueron más cautos y evitaron especular escenarios. Recién alrededor de las 20 tendrán datos precisos de sus mesas testigo.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y la diputada nacional de la izquierda, Myriam Bregman, completan la nómina de candidatos con la esperanza de romper el escenario de tercios.

El dato político del día estuvo en Santa Cruz. Allí la Vicepresidenta Cristina Kirchner marcó fuertes diferencias políticas con el presidente Alberto Fernández y hasta sugirió que ella no forma parte del gobierno actual. “El que decide es el Presidente y yo no fui escuchada”, dijo. Además, despejó rápido las dudas sobre su futuro. Los que pensaban que la ex mandataria se recluiría en la vida familiar están equivocados. CFK anticipó que a partir del 10 de diciembre seguirá militando en el peronismo, sin fueros, en medio de un complejo frente judicial que la acecha.

El presidente Fernández, en cambio, ratificó el rol meramente protocolar que mantuvo durante la campaña. Votó antes que su vice, en Puerto Madero, y a diferencia de ella dijo que a partir del 10 de diciembre se transformará en “un ciudadano más”. Quedó la idea en el aire de que la política ya no estará entre sus prioridades.

El ex presidente Mauricio Macri fue otro de los referentes destacados durante toda la campaña. Luego de declinar la posibilidad de competir por un nuevo mandato, apoyó decididamente a Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, profundizando las diferencias con el sector que promovía a Rodríguez Larreta. En las últimas semanas emitió mensajes confusos de apoyo a Milei que provocaron el enojo de su partido. La última semana dejó atrás las dudas y pidió el voto por su ex ministra de Seguridad. Este domingo sufragó en Palermo y auguró: “Vemos que va a haber un balotaje”.

