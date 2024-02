El rechazo y la vuelta a comisión del proyecto de “ley ómnibus” que el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso generó un enfrentamiento entre la Nación y las provincias: el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) acusó a los gobernadores de incumplir su palabra, ya que muchos diputados que responden a los mandatarios provinciales no acompañaron algunos artículos claves de la ley en la votación en particular, y les disminuyó los fondos.

Los funcionarios provinciales respondieron que podrían dejar sin energía o sin acceso a los puertos al Gobierno nacional. En esta nota, un análisis de la relevancia de cada una de las provincias según un aspecto central de la economía argentina: su aporte al total de las exportaciones nacionales.



3 de cada 4 dólares que la Argentina exporta salen de la región Pampeana

La región Pampeana (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) es la que más aporta al ingreso de dólares por exportaciones. No sólo eso: aporta más que todo el resto del país en su conjunto.

En el primer semestre de 2023, último dato disponible del INDEC, esta región exportó por US$ 24.789 millones sobre un total de US$ 33.474 millones de todo el país. Es decir que su aporte fue del 74%: 3 de cada 4 dólares que ingresaron al país por exportaciones se originaron en productos vendidos por esta región. En años anteriores (siempre comparando el primer semestre), su participación fue aún mayor: 2023 fue un año afectado por la sequía.

De todo lo que exporta la región Pampeana, más de la mitad proviene del sector oleaginoso (soja, girasol, maní) y el cerealero (maíz, cebada, trigo y arroz). El resto se compone, principalmente, de la industria automotriz (16%), el sector bovino (9%), el petrolero-petroquímico (7,1%) y otros.



La segunda región en importancia es la Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego), que aportó en el primer semestre de 2023 el 12,4% de las exportaciones nacionales. En la Patagonia, el sector petrolero-petroquímico (52%) y el sector minero (28%) aportan la mayor parte de las exportaciones. El complejo pesquero, por su parte, generó el 11,5%.

En orden de importancia, le sigue, en tercer lugar, el Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que aportó en el primer semestre de 2023 el 5,5% de las exportaciones totales; Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), con el 4,4%; y el Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), con el 1,3%.

La Provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% de las exportaciones



La Provincia de Buenos Aires -la más poblada y extensa del país- es, a su vez, la que más dólares de exportaciones genera. En el primer semestre de 2023, fueron US$ 13.034 millones, casi el 39% de todo lo que exportó la Argentina en ese período. Esto supera en más de un 60% a todo lo exportado por la Patagonia, Cuyo, el NEA y el NOA en su conjunto.

Su principal exportación en ese semestre fue el rubro “material de transporte terrestre”, seguido de cereales (sobre todo maíz, cebada y trigo), los residuos y desperdicios de la industria alimenticia (fundamentalmente subproductos de la soja) y grasas y aceites. Los países del Mercosur fueron el principal destino de las exportaciones bonaerenses (30%).

La segunda más importante es la provincia de Santa Fe, que en el primer semestre de 2023 exportó por el equivalente a US$ 6.410 millones, el 19% del total nacional. En este distrito, el rubro más importante fue el de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” (subproductos de la soja), seguidos de grasas y aceites, y cereales. Los países de Asia Sudoriental y del Mercosur fueron los principales destinos de sus exportaciones.

En tercer lugar, aparece otra provincia de la región Pampeana: Córdoba, que exportó por US$ 4.246 millones, el 12,6% del total del país. Se destacan los cereales y los subproductos de la soja. Los principales destinos de las exportaciones cordobesas fueron el Mercosur y la Unión Europea.

El cuarto y quinto lugar le corresponden a provincias patagónicas. Neuquén exportó el 4,3% del total nacional. Los rubros “petróleo crudo” y “gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos” implican el 96% de las exportaciones provinciales. Chubut tiene una participación del 3,9% en las exportaciones nacionales. Petróleo crudo, metales comunes y pescados y mariscos son sus principales rubros.

En la otra punta del ranking, Formosa fue la provincia que menos exportó en el primer semestre de 2023. Sólo aportó US$ 11 millones, el 0,03% del total nacional. Le sigue La Rioja, con exportaciones por US$ 69 millones (0,2% del total), y Corrientes, con US$ 128 millones (0,3%).



(Fuente: Chequeado)