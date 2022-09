Los resultados de la pericia ordenada por la Justicia federal a la pistola Bersa calibre .32 con la que Fernando Sabag Montiel, alias “Tedi”, intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner en la noche del jueves ya son parte del expediente. El estudio, hecho por la PFA, resuelve dos misterios clave en el caso.

El primero es por qué falló. “Tedi” gatilló en la cara de la ex presidenta, pero no salió ninguna bala. La pericia realizada por la división Balística y luego por el Laboratorio Químico determinó que el arma, un modelo que databa de casi 40 años atrás, era apta para el disparo y que ya había sido accionada en algún momento. También, que las cinco municiones en su cargador eran reales y tenían capacidad para matar.

Los peritos confirmaron que el arma funcionaba perfectamente. “Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien. Hasta se probó con los cartuchos que tenía en el cargador”, reveló a este medio un investigador del caso.

El perito Martín Lemos explicó en Ahora Cero Radio que el error “fue por inoperancia o estrés del momento del tirador. Se observa en el video que gatilla dos veces. La pistola tiene varios cartuchos en el cargador. Luego hay que hacer una maniobra manual que es tirar la corredera hacia atrás para alimentar la recámara y esto fue lo que faltó. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay cartucho en recámara, es imposible que el disparo salga, a pesar que el arma se encuentre cargada. Es totalmente imposible. Es como tener un auto con el tanque lleno, pero si no lo encendés, no anda”.

Asimismo, el profesional sostuvo que el arma tiene la función al 100% que es disparar, pero que en este caso el error es del tirador que no hizo una acción: tirar la corredera hacia atrás.

En cuanto a la distancia en la que se gatilló, Martín Lemos explicó que con cualquier calibre, es altamente mortal y ese calibre se ha utilizado en cuestiones bélicas hace muchos años. “Con esa distancia tenía una gran probabilidad de quitarle la vida a la Vicepresidenta o con un solo disparo podría haberle dejado lesiones permanentes a ella y a quienes estaban cerca”, dijo el perito.

Sabag Montiel podría haber explicado esto en su indagatoria, pero se negó a declarar ante la jueza María Eugenia Capuchetti.

Luego, faltaba saber si la pistola tenía un dueño original, de dónde venía. Se determinó que, precisamente, venía de Villa del Parque, el viejo barrio de “Tedi”, donde vivió durante años con sus padres en la calle Terrada, con un origen curioso.

Mario, un joven que se presentó como amigo del acusado, aseguró en diversas entrevistas que Sabag Montiel le había pedido que lo acompañara “a la villa” para comprar “un fierro” para dirimir un conflicto con “unos peruanos”. Esa, al final, no fue la ruta.Policía Científica logró reconstruir el número completo de la pistola Bersa. El arma, efectivamente, había tenido un titular. Era César Bruno Herrera, un vecino de más de 50 años de edad, que vivía a pocas cuadras de la vieja casa de“Tedi”, sobre la calle Condarco. El último trámite del arma fue su transferencia, que databa del año 2002.

Al saber esto, la PFA envió un patrullero a la casa en Condarco, donde los efectivos se encontraron con un hermano de Herrera, que les relató de su fallecimiento.

Mientras tanto, Sabag Montiel sigue preso y el expediente avanza, con más de diez cuerpos de extensión. Por estas horas permanece alojado en una celda de la dependencia de la PFA ubicada sobre la calle Cavia, en el barrio de Palermo.