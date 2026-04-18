Las amenazas de presuntos tiroteos escolares en todo el país generan preocupación a nivel nacional y en la jornada del jueves los ministros se reunieron en el Consejo Federal de Educación para debatir cómo abordar esta grave problemática que atraviesa la Argentina.

Desde hace meses el país afronta una crisis educativa respecto a las intimidaciones en las que alumnos, sobre todo del nivel secundario, realizan amenazas por redes sociales, grupos de WhatsApp o hasta en la propia institución educativa sobre posibles tiroteos y ataques.

Luego del caso de Gino C. en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde el alumno mató a tiros a un compañero, las denuncias y activación de protocolos en todas las provincias es cada vez mayor, por lo que las autoridades del Ministerio de Educación pidieron con urgencia una reunión, publicó NA.

La secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó en una conferencia de prensa que “en el día de ayer, en el Consejo Federal de Educación, donde participaron todos los ministros del país, la preocupación es generalizada”.

Coudannes subrayó que estas intimidaciones “no son una broma”, si no que “es un delito", por lo que piden cesar con los actos. Esta aclaración se debe ante la posibilidad de que las pintadas en las escuelas estén ligadas a retos virales en redes sociales.