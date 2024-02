El Gobierno evalúa convocar a una paritaria nacional docente para despejar el inicio del ciclo lectivo, aunque tal como hizo con el transporte días atrás, volvió a pasarle la pelota a las provincias al aclarar que los salarios del sector dependen de cada una de las jurisdicciones. También ratificó que no enviarán los fondos del FONID que reclaman los gobernadores.

"Lo que se denomina paritaria docente nacional, que en realidad no existe, se está evaluando. No hay ninguna definición. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores. Así que están en libertad de pactar con ellos el salario que consideran justo para iniciar las clases", señaló este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. A pocos días de que comience el ciclo lectivo, los gremios docentes advirtieron que corre riesgo el inicio de clases.

Ante este panorama, Adorni dijo que el Gobierno "va a promover siempre que los días de clases se cumplan y que los argentinos que quieran educarse puedan hacerlo independientemente de la discusión paritaria, pero esa discusión se debe dar con las provincias".

Luego, ratificó que la Nación no enviará el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Se trata de un aporte que el Poder Ejecutivo giraba a las provincias para mejorar el sueldo de los docentes. "No se va a transferir porque el Gobierno entiende que hoy no tiene existencia, no existe", explicó el portavoz.



(Fuente: Filo.news)