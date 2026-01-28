La designación responde a la necesidad de cubrir el cargo, tras la renuncia presentada en los últimos días por la Lic. Natalia Báez, quien se desempeñaba hasta el momento al frente de la Dirección Departamental de Escuelas.

Durante el acto, del que también participaron el jefe de Gabinete, Luciano Garro, y la secretaria general del Consejo General de Educación, Luciana Díaz, Irazábal de Landó expresó su agradecimiento y compromiso con la tarea que asumirá desde el próximo 1 de febrero y destacó el respaldo del intendente Mauricio Davico a su extensa trayectoria en el ámbito educativo. “Es un reconocimiento de nuestro intendente, Mauricio Davico, con quien he trabajado durante muchos años, tanto como directora, exdirectora departamental y expresidenta del Consejo General de Educación. Siempre hemos coincidido en apostar a las políticas educativas. Hoy es momento de ponerse en marcha nuevamente, en un ámbito que ya conozco. Siempre voy a ser una enamorada de la educación y pongo a disposición toda mi experiencia y trayectoria de años de servicio en favor de una educación de calidad”.

La designación de la profesora Marta Teresa Irazábal de Landó quedó establecida mediante la Resolución Nº 0048 del Consejo General de Educación, la cual destaca en su Artículo 1º que la designación es ad honorem, a partir del 1º de febrero de 2026, al frente de la Dirección Departamental de Escuelas del departamento homónimo.

Entre los fundamentos de la Resolución se subraya la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas educativas y el desarrollo de líneas de acción, programas y proyectos pedagógicos e institucionales destinados a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se acompañó el acto institucional, reafirmando el compromiso de trabajo conjunto con las autoridades educativas provinciales en pos del fortalecimiento del sistema educativo local.