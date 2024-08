En medio de una reclamo docente álgido, con 96 horas de paro, dividas entre la semana anterior y la corriente, el gremio de docentes entrerrianos, espera una propuesta superadora de parte del Gobierno Provincial.

En este marco, Natalia Zucol, responsable de Agmer Gualeguaychú, habló en Ahora Cero Radio sobre la marcha que tuvo lugar ayer en la ciudad.

“La convocatoria me sorprendió y es la única herramienta que tenemos para hacer conocer nuestros reclamos”, apuntó Zucol y agregó que el gremio acordó no aceptar ninguna oferta salarial que no contenga los puntos planteados en el Congreso. Al respecto, enfatizó que “no se aceptarán bonos en negro como parte de nuestro sueldo”.

También contó el motivo por el que la columna de docentes se movilizó desde la Departamental de Escuelas, donde se realizó la concentración y reclamos principales, al Municipio: “Uno de los reclamos es la devolución de Fonid y Conectividad, y como sabemos que nuestro intendente tiene una relación muy cercana con el gobierno nacional, marchamos allí para que nos escuchara”.

Por otra parte, hizo mención a las palabras de Rogelio Frigerio, a las cuales calificó como “desacertadas”: “El gobernador dijo que porque los docentes hacemos paro, los alumnos se quedan sin comer. Los comedores de las escuelas están abiertos y el alimento de los alumnos garantizado en la medida de las partidas de los comedores, que son muy escasas. Hacen malabares para poder darle la comida a los alumnos”.