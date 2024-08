La docente y referente de la seccional local de Agmer, Natalia Zucol, mantuvo un breve encuentro junto a otros representantes gremiales con el gobernador Rogelio Frigerio.

La reunión se dio en el marco de la entrega de 200 escrituras de propiedad que el funcionario otorgó a beneficiarios de viviendas de IAPV local. En este contexto, y enterados de su presencia, docentes y gremialistas se acercaron al Centro de Convenciones.

“Entregamos un petitorio, le preguntamos si existía la posibilidad de que durante sus 4 años de gobierno sacaría el aumento del descuento por jubilación y nos dijo que no tenía a la vista poder prescindir de ese aporte. Nos manifestó que fue el único gobierno que le inició dos acciones legales al gobierno nacional. Nosotros también le expresamos nuestro desacuerdo de la propuesta salarial que entrega por decreto, que fue rechazada en tres ocasiones por todos los departamentos y, que hay mucho malestar en la docencia. Nos dijo que no tenía dinero y no podía hacer magia, que no era mago, y asumió el compromiso de que cuando termine su gobierno no va a haber bonos en negro como parte del salario”, detalló Zucol sobre el breve encuentro mantenido con Frigerio.

Por otra parte, desde Agmer, le consultaron al funcionario por un grupo de viviendas para docentes que no se están construyendo, a lo cuál el mandatario contestó que no hay recursos pero que se están buscando otras alternativas.

Los gremialistas también hicieron saber al gobernador que hace dos meses que las escuelas no reciben las partidas por limpieza, situación que Frigerio dijo no conocer.

Según Zucol, el malestar en el cuerpo docente es muy grande e incluso retrató realidades extremas que viven las profesionales de la educación: “Hay compañeras que cobran 369.000 pesos y tienen un hogar que mantener, tienen hijos para mandar a la escuela, se endeudaron con la tarjeta de crédito para comprar comida y están haciendo alguna changa. También hay algunas que vienen llorando y dicen que necesitan la ayuda económica que brinda el sindicato porque no tienen comida para darles a sus hijos”.

En este sentido, la representante de Agmer local apuntó que “se encendió una llama muy difícil de apagar porque si vos no escuchas un reclamo genuino de todos los docentes, perdés la cercanía que tenés con la gente, muchos de esos compañeros lo eligieron para que hoy nos esté gobernando”.

Y agregó que “donde el gobernador vaya vamos a estar los docentes porque tenemos dignidad, vamos a salir a la calle a reclamar porque no es la primera vez que lo hacemos, hemos aprendido que no tenemos que estar tres meses sin cobrar para salir a la calle. Donde vaya los vamos a ir a buscar porque nos van a tener que escuchar”.

El miércoles se realizará un congreso para decidir futuras acciones y si no hay respuestas del gobierno Zucol afirmó que “las medidas se irán agudizando”.