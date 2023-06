El camino en cuestión atraviesa tres departamentos, Paraná, Nogoyá y Tala, y hace un año y medio que esta intransitable. Además de los campos lecheros, ganaderos y avícolas, hay siete escuelas, hay un club social y un centro de salud.

Gustavo Nani, productor mixto y Presidente de la Filial de Viale de la Federación Agraria, dijo que la “movilización fue espontánea, un reclamo de larga data. No es que llovió y los productores salimos. Hace mucho tiempo que estamos pidiendo a los responsables de la Dirección Provincia de Vialidad que se hagan cargo del camino de ripio. Que se recupere y mantenga el mismo porque parece que en estos tres años de sequía no tuvieron tiempo. Llegaron las lluvias y la gente no pudo transitar por el camino. El camino tiene una longitud de 80 kms aproximadamente con escuelas, centros de salud, explotaciones de todo tipo. La gente que vive o se traslada a esa zona no pudieron hacer uso de un camino enripiado que en los últimos años no se le han efectuado trabajos de mantenimiento, ni hablar de reposición de material”.

Sobre el reclamo dijo que la “gente se convocó en la ruta 32 en lo que es la entrada a Viale y a ese camino “enripiado” al que luego se acercaron representantes de Vialidad, quienes se comprometieron con tres zonales (Seguí, Nogoyá y Cerrito) a mejorarlo, hasta que saliera el Crédito Andino que haría la trama vial desde Viale hasta Macía”.

Dijo que “cuando no se mantiene un camino de estas características lo que se va es la piedra, el canto rodado, y lo que queda son pozos a los que se los tapa con tierra en un arreglo transitorio que dura poco y nada, máxime cuando llueve, como pasara en los últimos días.”

Señaló que la “transitabilidad se complicaba cada vez más con las precipitaciones, aunque vale destacar que sin lluvias, en plena sequía, buena parte del tramo mencionado se circulaba en segunda, tercera y hasta en primera marcha por los cráteres e inestable del camino que obligaba frenar una y otra vez, circulando con extremo cuidado para no romper nada. Lejos de transitar a una velocidad normal”.

Dijo que “cuando se plantea un desarrollo territorial, cuando se pretende que las poblaciones no se concentren tanto en los grandes centros urbanos y que el arraigo rural se mantenga, es vital contar con una buena comunicación y caminos. Esto no es nada nuevo. Quienes nacimos en el campo y vivimos en el mismo, sabemos de lo que estamos hablando. Cuando no se podía transitar el camino, salíamos hasta la ruta caminando o a lomo de caballo. Los problemas estan desde hace mucho tiempo y oh casualidad, luego de una convocatoria de los productores aparecen los funcionarios de turno para ver que se puede hacer. Y uno se pregunta ¿Que se necesita para que la DPV, el gobierno provincial responda a la gente con obras largamente reclamadas?”.

Recordó que desde la filial Viale de Federación Agraria, hemos estado impulsando “los consorcios camineros para que el productor, o el frentista del campo se haga cargo de los tramos viales. Ya se ha conformado uno que es el Consorcio de Quebracho. Por otro lado los consorcios que llevan tiempo trabajando en la provincia, con maquinarias más viejas, mantienen mejor los caminos que Vialidad Provincial, organismo que cuenta con un fondo tremendo y mayores recursos. Está clarísimo que la parte privada funciona muchísimo mejor que el aparato estatal. Es más eficiente y menos costoso. Y los ejemplos están. Córdoba se maneja por consorcios y tiene una federación que los nuclea. Lamentablemente en Entre Ríos no hay una ley que ampare los consorcios Viales y tenemos una Dirección Provincial de Vialidad que no responde las necesidades que presentan los caminos rurales”.