El Poder Ejecutivo entrerriano, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse para continuar la negociación salarial de la administración pública.

El encuentro se desarrollará este martes a las 14 en la Secretaría de Trabajo tras el cuarto intermedio dispuesto en la última audiencia, donde las entidades gremiales solicitaron una revisión de los porcentajes ofrecidos.

Agmer advirtió que está en riesgo el normal reinicio de clases en Entre Ríos luego de denunciar que el Gobierno provincial volvió a frustrar la paritaria salarial y avanzó con la reforma previsional. El planteo fue realizado este lunes en un plenario virtual de secretarios y secretarias generales del sindicato.

Desde el gremio remarcaron que todavía no hubo una propuesta que permita recomponer los salarios frente a la inflación y señalaron que esa falta de definiciones genera incertidumbre de cara a la vuelta a las aulas después del receso invernal. En ese escenario, sumaron que el conflicto docente se profundiza mientras continúan las manifestaciones, como ya ocurrió en la última convocatoria provincial de los docentes entrerrianos.

Reclamos de AGMER por el reinicio de clases en Entre Ríos



En el documento difundido tras el plenario, AGMER reclamó salarios dignos para todas y todos los docentes, rechazó la reforma jubilatoria y exigió mayor financiamiento para sostener la escuela pública y garantizar el derecho social a la educación.

El sindicato también describió un escenario complejo por el deterioro de los ingresos, los problemas de infraestructura escolar, la falta de inversiones y la situación de la obra social de los trabajadores estatales. Además, sostuvo que el Gobierno nacional busca reimpulsar una reforma educativa bajo el nombre de “Libertad Educativa”, iniciativa que, según el documento, afectaría el acceso de los sectores trabajadores a la educación pública.

Por último, Agmer confirmó que adherirá al paro y a la movilización a Casa de Gobierno convocados por la Multisectorial para este miércoles 15 de julio