Este viernes 5 de diciembre, Netflix confirmó un acuerdo para adquirir Warner Bros., HBO y HBO Max por un valor total de 82.7 mil millones de dólares, unos 72 mil millones en valor accionario. El trato, una combinación de efectivo y acciones, llega tras una intensa puja contra Comcast y Paramount Skydance y dependerá de la aprobación regulatoria en EE. UU. y Europa.

La compra se concretaría en un plazo estimado de 12 a 18 meses, una vez que Warner Bros. Discovery complete la separación de su división de TV por cable, Discovery Global, planificada para el tercer trimestre de 2026. Hasta que eso ocurra, no habría cambios inmediatos para los usuarios, detalló un especialista de USA Today.

Un gigante híbrido: dos catálogos bajo un mismo techo

A través de su comunicado al público, Netflix anticipó que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros. y de HBO Max, pero también dejó claro que incorporará “las extensas librerías de cine y televisión” de ambas compañías a su plataforma, citó Variety.

La estrategia apunta a ampliar de forma agresiva su oferta con franquicias históricas, series de prestigio y éxitos comerciales recientes, lo que daría a Netflix un catálogo sin precedentes en volumen e impacto cultural.

De acuerdo con Newsweek, entre los títulos que podrían llegar a Netflix en Estados Unidos tras concretarse el acuerdo figuran:

Series:

· Game of Thrones

· Los Soprano

· The Big Bang Theory

· Friends

· Euphoria

· Succession

· The White Lotus

· The Last of Us

· Sexo en la ciudad

· Mare of Easttown

· Mad Men

· Big Little Lies

· My Brilliant Friend

Películas y franquicias:

· Harry Potter

· El despertar del diablo

· El señor de los anillos

· El mago de Oz

· Ciudadano Kane

· Matrix

· Destino final

· El conjuro

· Beetlejuice

· Gremlins

· Casablanca

· El Universo DC (incluyendo Batman, The Dark Knight, Joker, Superman, Wonder Woman, Aquaman)

Warner también posee licencias de animación célebres como los personajes de Looney Tunes/Merrie Melodies, el clásico Tom y Jerry, productos de Cartoon Network, DC Comics, Adult Swim, WB Animation y títulos de Hanna Barbera como Los Picapiedra, Scooby-Doo, entre otros.

Muchos de las películas y series mencionadas ya estaban disponibles en Netflix en otros países mediante contratos de licencia, pero la compra garantizaría su llegada estable al mercado estadounidense y permitiría integrarlos globalmente en la plataforma.

¿Un único servicio de streaming?

Aunque Netflix mantendrá HBO Max como servicio independiente en el corto plazo, diversas señales apuntan a posibles paquetes o incluso a una eventual integración total.

La propia compañía indicó que sumar el catálogo de HBO Max le permite “optimizar sus planes para consumidores, expandir el acceso al contenido y mejorar las opciones de visualización”.

Cabe mencionar que durante las negociaciones, Netflix argumentó que una combinación de ambas plataformas podría abaratar costos para los usuarios mediante una oferta empaquetada.

No obstante, también existe el escenario contrario: USA Today advierte que con un catálogo más grande y menos competencia, Netflix podría aumentar los precios en el futuro. Por el momento, las empresas han guardado reserva sobre el tema.

Películas en cines: el punto más sensible

El mayor foco de preocupación entre productores y dueños de salas es el modelo de estrenos.

Warner Bros. ha sido históricamente un estudio fuertemente comprometido con la taquilla, con franquicias como Barbie o las películas de DC que dependen de largas ventanas de exclusividad en cines para maximizar ingresos. Netflix, en cambio, apuesta por estrenos breves o directamente exclusivos en streaming, salvo excepciones orientadas a premios.

En respuesta a estas inquietudes, el co-CEO Ted Sarandos aseguró que Netflix "espera mantener los estrenos teatrales de Warner Bros.", al igual que sus acuerdos de distribución vigentes, según informó Variety.

Sin embargo, sí confirmó que habrá algunos cambios. “Las ventanas de exhibición evolucionarán para ser mucho más amigables con el consumidor, para poder encontrarse con la audiencia más rápido”, afirmó.

El acuerdo ya generó resistencias en algunos sectores. El primero que levantó reparos fue Paramount Skydance, que apuntó contra el CEO de Warner Bros. David Zaslav.

“Paramount tiene una base creíble para entender que el proceso de ventas se vio viciado por conflictos de gestión, incluidos los posibles intereses personales de ciertos miembros de la dirección en funciones posteriores a la transacción y en compensaciones como resultado de los incentivos económicos incorporados en recientes modificaciones a los acuerdos de empleo”, apuntó.

También, el Sindicato de Directores de Estados Unidos y la organización Cinema United, la organización comercial de exhibiciones, emitieron comunicados en los que advirtieron que la fusión de Netflix y Warner tendría “graves consecuencias para la asistencia al cine” y que la misma “no tiene incentivos para apoyar la proyección cinematográfica”.