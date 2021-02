New Ways lanza los cursos 2021 con modalidad presencial y virtual

Y como primera medida, los directivos del instituto decidieron poner en marcha un sistema de enseñanza que aborde con seguridad y facilidad pedagógica las dos modalidades de enseñanza: la virtual y la presencial.

new ways (1).jpg

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, en las cuales los alumnos optan por una de las dos y esto se mantiene inamovible o, como sucede en gran parte del ámbito educativo, deben seguir un cronograma pre-establecido para la presencialidad o la virtualidad, en este caso los estudiantes de New Ways podrán optar por cada metodología clase a clase.

“La idea es que cada uno asista a clases de manera presencial o virtual según su necesidad. Si un día quieren venir a estudiar acá pueden hacerlo, y si otro día optan por estudiar desde sus casas, también pueden hacerlo sin perder en nada la calidad de las clases”, informó a ElDía la directora de New Ways Dolores Echeverría.

new ways (6).jpg

En otras palabras, el método virtual no sólo se acotará a asuntos relacionados con el covid-19, sino a motivos de diferentes índoles: si llueve y no se puede acercar a la sede de Rivadavia 1056, o si se sienten mal por algún motivo y no puede asistir a clases, o si se está de viaje o si, simplemente, quieren aprovechar estar en casa preparando un examen y no quieren perder el tiempo en el viaje de ida y vuelta.

“Creemos que con esta metodología mixta va a bajar considerablemente la inasistencia, lo cual permitirá que podamos avanzar mejor con las clases sin perder en ningún momento el contacto con nuestros alumnos”, agregó Echeverría.

El instituto, además, se encuentra en condiciones de enseñar con esta metodología a los alumnos de todos los niveles: jardín, infantiles, pre-adolescentes, adolescentes y adultos.

new ways (5).jpg

La metodología virtual

“Para poder brindar un buen servicio educativo virtual hemos traído un sistema británico especialmente diseñado para este tipo de enseñanza. Se llama “Pearson Digital Hub” que tiene lo mejor de Zoom, lo mejor de Meet y lo mejor de todas las aplicaciones de video llamadas”, adelantó a ElDía la Directora de New Ways.

En definitiva, Pearson Digital Hub, la plataforma que utilizarán los alumnos del instituto durante el año lectivo 2021, está especialmente diseñada para brindar educación virtual de calidad. No sólo sirve para mantener videollamadas en tiempo real con los profesores sino también que cuenta con todo el material didáctico necesario y, por su fuera poco, almacena todas las clases que se dan en el año, quedando todas accesibles para que los alumnos las repasen cuando crean necesario.

new ways (2).jpg

Otro detalle que no es menor, como la plataforma trabaja de manera virtual –ya no en el método de enseñanza sino en la capacidad de almacenaje–, la plataforma se podrá utilizar en cualquier dispositivo, sin importar ahora la falta de capacidad del mismo.

“Sabemos que todavía tenemos que cuidarnos, y nuestra prioridad siempre será la salud de nuestros alumnos y las profesoras. Pero también es muy importante para nosotros ofrecer una educación de calidad, y para este año estamos preparados para esto último poder hacerlo”, recalcó la titular de New Ways.

new ways (4).jpg

Promociones para el ciclo lectivo 2021

Si te inscribís antes del miércoles 24 de febrero vas a tener un descuento del 10% en las cuotas de todos los meses del año.

La inscripción ya está abierta, y los horarios de atención son de lunes a viernes de 10.30 a 12 y de 18.30 a 20.30. También podés consultarnos e inscribirte por WhatsApp al 3446-363061.