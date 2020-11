"Ni de los gobiernos ni de los patrones, de los trabajadores"

Enfrentamos las políticas de vaciamiento y el intento de la tercera reforma del estado queriendo garantizar los intereses de los grandes grupos económicos en nuestra Argentina. Lucha que venimos sosteniendo a lo largo de estos años de democracia poniendo como prioridad no solo los derechos de los trabajadores estatales, sino aportando a derrotar las políticas neoliberales tratando de abrir tiempos de cambios y esperanza para nuestro pueblo.

Esta situación produce inequidad en la distribución de recursos, la destrucción de los recursos naturales, la expropiación de los bienes comunes, profundizando los niveles de desigualdad en las formas y calidad de vida, imprime un patrón de desigualdad que se expresa en nuestra vida privada, social, laboral, en las instituciones, a través de la cultura.

Si bien entendemos que la pelea debe estar enmarcada contra el capitalismo y política neoliberal que transformó las políticas públicas en instrumentos de entrega y sometimiento que será necesario desmontar en la reconstrucción de un Estado democrático y popular (como lo manifestara nuestra ATE en la carta abierta enviada al señor presidente de la Nación).

Este diagnóstico ATE también se lo hizo conocer en una nota enviada al Señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos en el mes de abril de este 2020,considerando las preocupaciones de las y los trabajadores de la administración pública en general y especialmente al sector de la salud. Decíamos: “la realidad de la ciudad de Gualeguaychú no escapa a la situación política que se vive en la provincia y la nación, la economía donde es una constante la opresión de los mercados, los salarios por debajo de los índices que determina el INDEC, la inflación por el aumento de los precios desproporcionados y sin control y hoy azotados con una pandemia internacional con un virus que se ha llevado miles de muertes y ante la realidad de nuestro país que a través delos diferentes gobiernos han ido desguazando el Estado y especialmente la salud pública dejando a la merced de salir a batallar en los diferentes ámbitos de contención sanitaria, de hacer lo que se puede con los insumos que aún hoy con la pandemia instalada son escasos por no decir casi faltantes en muchos lugares”.

En esta nota apelábamos a la sensibilidad social del señor gobernador donde solicitábamos urgentemente se atendieran los reclamos ahí enunciados: refacción urgente de las instalaciones hospitalarias, provisión de insumos, aparatología, se dejara sin efecto los descuentos de los horarios atípicos y horas extras razones que teniendo en cuenta la inflación del primer trimestre fue de7,6%e iba a golpear directamente a los magros salarios de las/os trabajadores profundizando aún más la pobreza. Solicitábamos también la urgente cobertura de suplencias ya que entendíamos se estaba sobre exigiendo a las/os compañeras/os trabajadores que eran y son los que trabajan en primera línea en los hospitales contra la pandemia.

Sostuvimos que se debían rever las licencias profilácticas, porque entendíamos que era cuando más teníamos que cuidar a las/os trabajadores para que pudieran tener sus descansos y descomprimirla presión que como sociedad estábamos y estamos traspasando a los mismos. Reiteramos en esta nota que el reconocimiento no es solamente con los aplausos sino por las garantías que toda/o trabajador debe tener para desempeñar correctamente sus ocupaciones.

Pedíamos en su momento y seguimos pidiendo al Sr. Gobernador como responsable de destino político, económico y social de todos los entrerrianos garantice estos requerimientos, y que desista de usar a los trabajadores como variable de ajuste ya que desde Diciembre estuvimos reclamándole la apertura de paritarias, otorgando solo aumentos por decretos que no condicen con los porcentajes alcanzados por la inflación a casi terminar este año, pero una vez más definió que la variable del ajuste debía recaer sobre los hombros de las/os trabajadores.

Hoy nos siguen pidiendo esfuerzos a la clase trabajadora, pero insistimos que deben pedir estos esfuerzos a los legisladores provinciales que nos representan, que mediante el voto popular fueron los que levantaron sus manos votando leyes antiprogresistas, sumergiendo a las economías nacionales, provinciales y municipales, en más entrega a los grupos de poder, hoy premiados con cargos ministeriales.

Sancionaron una ley de Emergencia Económica que afecta el salario de la clase trabajadora, sin diferenciar dentro de ellas las de mayor jerarquía, dejando a las grandes fortunas de la provincia incluso que tributen en capital sin permitir un mayor ingreso de recursos genuinos al Estado. Como decía Jauretche… “O ES PA TODO LA COBIJA O ES PA TODOS EL INVIERNO” pero deben saber que no es al que menos tiene al que se le debe pedir el esfuerzo.

Definimos de igual manera y analizando la realidad sanitaria reunidos en el mes de julio con el objeto de evaluar la situación del as/los trabajadores en general y la emergencia sanitaria en particular del departamento de nuestra ciudad como conclusión redactamos un documento que hicimos llegar al hoy director saliente, así será también enviado al hoy nuevo director, que es básicamente lo que manifiesta ATE a lo largo de todos estos años, que la SALUD DEBE SERPOLÍTICA DE ESTADO NACIONAL E IGUALITARIA PARA TODAS/OS, que ante el contexto de vulneración y de indefensión de las/os trabajadores que por miedo a realizar un reclamo, mediante amedrentamiento o presiones constante, corre el riesgo de perder su fuente laboral. Que actuaremos firmemente en la búsqueda de soluciones a corto plazo, a través del diálogo principalmente pero con las herramientas legales si los casos lo ameritan, para cumplir con el espíritu que esta asociación trabaja desde su nacimiento, que es la defensa delos derechos y las obligaciones de todos los trabajadores estatales dentro del marco legal que nuestro estatuto lo permite y obliga.

Sostenemos, y así se lo hicimos saber al director, que como dice nuestro Art.14Bis dela CN: “IGUAL REMUNERACIÓN POR IGUAL TAREA”, no permitiendo que se trate de trabajadoras/es de primera, segunda o tercera categoría ya que esta premisa no cumplida aumenta aún más las diferencias e inequidades que padecen las/os trabajadores. Hoy el Estado, incumple esta normativa, ya que la precarización en todas sus formas de contratación profundiza las desigualdades en las condiciones laborales que a través del os años hemos venido denunciando. La mayoría de estas/os trabajadores, nacionales, provinciales y municipales, están por debajo de la línea de pobreza, según datos proporcionados por el INDEC, que hoy establece que para no ser pobre (un matrimonio yd os hijos), se deberían estar cobrando $ 73.000 de salario y que sin dudas, en la mayoría de los sectores de la administración pública entrerriana en el ámbito laboral se incumple.

Que el ingreso del personal debe ser POR CONCURSO (desde el directivo hasta su último trabajador según la normativa emanada desde la Constitución Provincial) que no sea por amiguismo o por cuestiones que rayan los favores políticos, sino por méritos, formación y capacidad profesional a que en este contexto no hay posibilidad de concursos como lo establece el Régimen Jurídico Básico, ley sancionada y no reglamentada en la provincia de Entre Ríos.

Definimos como organización sindical firmar el petitorio enviado al Sr. Gobernador el día de la Sanidad el 21 de septiembre. ¿Cómo no acompañar esta notificación si en ella está plasmado lo que durante tanto tiempo ATE viene manifestando a las autoridades políticas, nacional, provinciales, municipales, a lo largo y ancho del país?. Esperando se revea para que podamos las/os trabajadores alcanzar la equidad en trato, y condiciones laborales y que dejemos de ser las variables delos ajustes que realiza el poder política, aunque en muchos casos no estemos de acuerdo con las políticas que implementan en la administración pública sin dejar de decirlo.

La pandemia vino a desnudar esta crisis que muchos quisieron acallar, pero justamente es en Salud donde se manifiesta hoy como derecho humano primordial y un área fundamental para el desarrollo delos pueblos. Y es el Estado, como bien sabemos, el garante de derechos para todos los ciudadanos por igual, y aquí es donde no debe mirar para un costado y vulnerar derechos de sus trabajadores, que por cierto son quienes sostienen y garantizan que todo el aparato-sistema estatal funcione adecuadamente. MI TRABAJO SON TUS DERECHOS como venimos señalándolo a toda la ciudadanía de este país.

Hemos nuestras palabras de Eva Perón, hoy más vigente que nunca “DONDE EXISTE UNA NECESIDAD, NACE UN DERECHO”, defendemos esta condición y lo ponemos en práctica con toda la buena fe que nos ampara.

Que los aumentos de salarios en este caso al personal de salud, sea nivelado hacia arriba con el resto de los diferentes sectores del Estado provincial, no puede ni debe haber trabajadores de elite ni que haya de diferentes niveles (de primera, segunda, tercera o de cuarta) ya que tenemos sectores que están también como sectores esenciales y son los más postergados dela administración pública como son auxiliares de educación, comedores escolares y Niñez (COPNAF) entre otros. Esta situación de inequidad se resolvería con un verdadero Convenio Colectivo de Trabajo con las particularidades de cada sector planteando derechos y obligaciones.

Esta es la condición de ser de nuestra organización sindical, que ante la falta de políticas, en este caso de salud a nivel nacional que aporten lineamientos generales liberando y permitiendo que cada provincia, cada municipio construya su propia política en sus sistemas de salud, es que abogamos, pedimos y reclamamos mínimamente conocer cuál es el plan, cuáles son los objetivos para readecuar y enmarcar a nuestros trabajadores en un ámbito de trabajo sin retaceos, donde puedan brindar sus conocimientos en un ambiente laboral sano, sin miedos, sin violencia, donde puedan cumplir con sus obligaciones respetándole sus derechos. Por ello nuestra organización solo peleamos derechos de la clase NO PONE NI SACA FUNCIONARIOS.

Peleamos por que la Clase Trabajadora, tenga los mismos derechos en cualquier punto del país, luchamos por la igualdad de oportunidades y trato, por condiciones dignas de labor, por salarios decentes, por carreras administrativas que nos incluyan a todas y todos, por la Justicia Social que nos contenga y nos solidarice entre otros.

Nos organizamos frente a los Gobiernos autistas empleador diciendo que: no queremos más ajuste, ni más despidos, basta de precarización laboral, que no estamos dispuestas/os a resignar ni un derecho de los que hemos conseguido con tanta lucha. Queremos trabajos dignos con Justicia Social y que seguiremos en la calle reclamando hasta conseguirlos.

Por lo antes expuesto, hoy más que nunca reafirmamos nuestra premisa y bandera que enarbolamos bien en lo alto “ATE ES DE LOS TRABAJADORES, NI DE LOS GOBIERNOS NI DE LOS PATRONES”.

