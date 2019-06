"No a las antenas sobre Pueblo Belgrano"

El señor intendente, nos recibió en dicho mes, suspendió la obra manifestando “que no tenía que estar en dicho lugar”-sic.- rodeada de vecinos. Desde esa oportunidad, con firmas de más de ciento treinta vecinos, confirmamos por nota, la postura y la solicitud de nueva audiencia. Lo hicimos en cinco oportunidades por escrito, en los primeros cinco meses del año en curso, además de concurrir personalmente en siete ocasiones. Nunca fuimos atendidos por el intendente Davico y tampoco se nos fijó fecha de audiencia.

Sabido es, tal cual lo citamos reiteradamente, que el paradigma constitucional ambiental exige a las autoridades que en este materia sean transparentes, informando, participando a la población, mediante audiencias, e incluso cumpliendo con la licencia social que impone la ordenanza específica.

Luego de un triunfo electoral contundente, esperamos que la democracia de los números se refleje mínimamente en una mejora de la calidad institucional, convirtiendo a Pueblo Belgrano en una democracia real, máxime si tenemos en cuenta que el número de habitante facilita la llamada democracia semi-directa, con una activa intervención de los vecinos en todos los temas de incumbencia para la seguridad, en este caso en protección de la salud, de la vida, del buen vivir.-

Razones de impacto visual, de posible afectación material y de la vida misma (ver fotografía que se acompaña), conforme a todo el ordenamiento vigente en la nación, la provincia y la localidad de P. Belgrano, determina que el intendente Mauricio Davico reciba a los autoconvocados, ratifique sus primigenios dichos, proceda al traslado definitivo de la antena existente y al desmantelamiento de la que intenta habilitarse por medios contrarios al orden constitucional vigente (art. 41 y 43 Const. N.; 83/85 Constitución Provincial de Entre Ríos, ley 25675 y 25831 con vigencia en nuestra provincia, ley provincial 10.383 y ordenanzas 020/2008 y 014/2017).

Es natural que el primer paso de un demócrata, al servicio del pueblo, es escuchar a los vecinos, además de poner a disposición todo lo actuado hasta el momento en los tres expedientes que tramitan sobre la antena referida .Si esto no lo hace y no cumple con sus deberes de funcionario público, existe el camino – que esperamos no transitar- de la judicialización del requerimiento.