En medio de las impugnaciones a la candidatura del candidato de Juntos por Entre Ríos Mauricio Davico, una de las integrantes de la lista de concejales, Nora Dimotta, señaló que viven este momento con mucha confianza ya que “se está haciendo todo de forma correcta y los abogados que tenemos son barbaros y sabemos que es cuestión de tiempo, ahora tenemos que esperar a ver que resuelve la Junta Electoral de Paraná. Además, estamos trabajando muy bien en equipo, no es solo Palito, somos un equipo grande”.

En este sentido, se le preguntó qué pasaría en un hipotético escenario en que no dejen participar a Davico de las Generales, y la candidata a concejal respondió que “Julieta Carrazza (la compañera de fórmula) está tan integrada como Palito y forma parte del equipo”.

“Ayer (por el lunes) estuvimos reunidos con ella porque Davico estaba en otra reunión y es una persona capacitada para llevar adelante la conducción de la ciudad. Además, no es Julieta Carrazza, sino que es todo un equipo, que es lo importante. De cualquier manera, ella está muy capacitada y convencida, si bien todos queremos que Palito sea la cara visible. En el último caso, que sabemos que no va a suceder, Julieta es una persona excelente, honesta, clara en sus pensamientos. Quédense tranquilos que va a salir todo bien”, sentenció.

Por otra parte, sobre cómo terminó involucrándose con la política partidaria, Dimotta explicó: “Yo no soy política, y la única política que hago es la malvinera. Pero me vi envuelta porque a la hora de organizar algo para Malvinas me resulta más fácil ir a Pueblo Belgrano que a Gualeguaychú, porque ahí tengo el sí enseguida. Las últimas jornadas de Malvinas las hicimos allá, sin tener nada que ver con la política. Las vigilias de Malvinas las hacemos allá porque nos invitan y lo tenemos todo hecho, eso nunca nos había pasado, porque organizar una vigilia conlleva mucho trabajo. Un día recibimos una invitación y desde entonces la tenemos siempre. Así nació el por qué yo acepte, y una vez que me involucré me sentí parte, me sentí bien, estoy convencida de las propuestas”.

Y continuó: “Ayer estábamos organizando las propuestas de lo que va a ser educación, esto a mí me encanta, yo ya estoy jubilada, pero no puedo quedarme quieta. Además, es por el bien de Gualeguaychú”.