La llegada del Papa León XIV fue un bálsamo de humanidad. Además de regalarnos el sol en nuestro cielo, Argentina pareció cubrirse de paz y armonía. Por un momento, todos nos unimos en torno a él, con fe y esperanza. Un sentimiento que parecía perdido en un país que cada vez parece desdibujar más a las personas con discapacidad, dejando de lado sus derechos, sus necesidades y su dignidad.

Las palabras del Papa referidas a las personas con discapacidad me llegaron profundamente: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”. ¡Qué importante es que alguien con tanta autoridad nos recuerde algo esencial! El valor de una persona no está determinado por sus capacidades ni por la ayuda que necesita, sino por su condición de ser humano. Él, guiado por el amor de Dios y siguiendo sus enseñanzas, puso en primer plano a quienes muchas veces resultan invisibles para la sociedad. Su ternura, su sonrisa, su cercanía y su tiempo para escuchar fueron gestos que hablaron mucho más que las palabras. En ellos hubo reconocimiento y respeto. Ser mirado, escuchado y tenido en cuenta también es parte de la dignidad.

También nos recordó que “el progreso de una nación se mide por la acogida que brinda a todas las personas con discapacidad”. Un país que falla en este aspecto se deshumaniza. Y es lo que nos está pasando como sociedad. No alcanza con hablar de inclusión en los discursos. Se demuestra en la vida cotidiana: cuando una persona puede acceder a la atención que necesita, continuar sus tratamientos, estudiar, trabajar, trasladarse, participar y tomar decisiones sobre su vida. También cuando los espacios son accesibles, es fundamental para que nadie quede afuera del entorno social.

Las personas con discapacidad no necesitan lástima, sino respeto, oportunidades, derechos y una sociedad que las reconozca como personas plenas, con sueños y proyectos de vida. Necesitan que se las escuche, políticas sostenidas, instituciones que acompañen y familias que no queden solas. La inclusión no puede depender de la buena voluntad de algunas personas: debe ser un derecho garantizado.

Siempre, las mayores limitaciones no están en una condición física, intelectual o sensorial, sino en las barreras que levantamos como sociedad. Una vereda inaccesible, la falta de transporte, la interrupción de un tratamiento o una escuela sin apoyos cierran caminos. Cuando se brindan herramientas y acompañamiento, se abren posibilidades y muchos logran vivir con autonomía. No se trata de negar las dificultades, sino de ofrecer condiciones para que cada persona desarrolle sus capacidades y elija su camino.

Que este mensaje no quede solamente en palabras ni en un momento de emoción colectiva. Que llegue a quienes tienen la responsabilidad de gobernar y tomar decisiones, porque detrás de cada medida hay personas y familias. Los derechos no pueden depender del lugar donde se vive ni de la posibilidad económica de cada familia. La atención, la rehabilitación y los apoyos no son privilegios: son parte de una vida digna.

Los testimonios que conocimos durante este encuentro nos ayudan a comprenderlo. El sacerdote Martín Carranza dio testimonio ante el Papa. Después de sufrir un derrame cerebral, perdió la capacidad de hablar, de mover sus brazos y de caminar. Sin embargo, gracias a su fortaleza, al acompañamiento y a herramientas adecuadas, entre ellas la inteligencia artificial, pudo volver a dar misa y hacer que su voz se escuchara nuevamente. Su historia muestra cuánto pueden significar el apoyo, la tecnología y las oportunidades.

También desde el Cottolengo Don Orione conocimos a Marta Torres, quien nació con parálisis cerebral y, con el tiempo, perdió la vista. En un espacio cargado de amor, con tratamientos y rehabilitación adecuados, fue abriendo su propio camino. Logró escribir su biografía, “Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor”, que le regaló a Su Santidad. Su historia habla de esfuerzo y de la importancia de contar con un entorno que acompañe. Nos invita a preguntarnos cuántas personas podrían desarrollar sus proyectos si tuvieran acceso a los apoyos que necesitan.

Una sociedad verdaderamente humana no margina ni abandona. Acompaña, escucha, respeta, abraza y brinda las herramientas necesarias para que cada persona, de acuerdo con sus posibilidades y necesidades, pueda desarrollarse, crecer o reinventarse. Ese compromiso exige continuidad y decisiones que se traduzcan en hechos. También nos compromete a revisar nuestras propias actitudes, dejar de mirar la discapacidad desde el prejuicio y reconocer a cada persona por lo que es, no por aquello que suponemos que no puede hacer.

Gracias a este mensaje, siento que todavía hay motivos para recuperar la esperanza. Pero para no apagarse, necesita convertirse en acción. Que la emoción que vivimos no sea pasajera; que nos ayude a construir un país donde nadie tenga que luchar todos los días para que se respeten sus derechos y su dignidad. Que las palabras del Papa no sean solamente un mensaje que solamente nos emocione, sino un compromiso que como sociedad sepamos sostener todos los días.