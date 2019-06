Nos tenemos que encontrar a cenar

También es oportunidad para expresar el deseo de estar sinceramente a corazón abierto, una actitud o gesto de querer compartir algo rico. Tiene esa dimensión de agasajo desacartonado, y de ofrenda del tiempo y el cariño en la preparación del alimento.

Jesús compartió la Última Cena con sus discípulos. Además de las cualidades que recién comentaba, esta era una cena ritual, la celebración de la Pascua Judía conmemorando la obra Salvadora de Dios que liberó a su Pueblo haciéndolo pasar por el mar Rojo.

Durante esta comida religiosa Jesús hizo algo sorprendente: transformó el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre. Y pidió a los discípulos continuar este misterio diciéndoles “hagan esto en conmemoración mía”. De este modo quiso perpetrar su presencia en medio nuestro como familia suya.

La-ultima-cena.jpg

Los primeros cristianos se reunían a celebrar juntos la cena del Señor. San Pablo nos relata uno de los testimonios más antiguos: “Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía” (I Cor 11, 23-25).

De este modo se congregaba la comunidad y se alimentaba en la fe.

También hoy en la misa nos adentramos en la Liturgia de la Palabra que nos ilumina, y la Liturgia de la Eucaristía que recoge los dones que ofrecemos, pan y vino, fruto de la tierra, la uva, y el trabajo de la humanidad.

Es también una cena ritual en la cual conmemoramos la Pascua de Cristo, su paso de la muerte a la vida eterna, su entrega de amor. Hoy celebramos en la Iglesia la Fiesta Solemne del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Pero volvamos al pasaje de la carta a los Corintios que transcribimos. Nos narra lo que los primeros cristianos celebraban. No es un invento ni siquiera de los Apóstoles. El testimonio de San Pablo es elocuente: “lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido”. Y en esa noche Jesús tomó el pan, lo partió y entregó. No son gestos casuales o meramente operativos. El Señor mismo es el que “se parte y entrega” por amor llegando a ofrecerse en la Cruz. Así, la Eucaristía es memorial, actualización de esa entrega.

Al participar nosotros como llamados a su mesa no somos extraños que miramos de afuera. Somos invitados a sumar la vida y formar parte de esta ofrenda de Jesús.

Sus discípulos-comensales también estamos llamados a entregar la vida para los demás, especialmente los sacerdotes que en el nombre de Jesús y por su virtud transformamos el pan y el vino en su Cuerpo y su Sangre.

*Arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social