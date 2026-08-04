En el marco del conflicto laboral que mantiene con la empresa Unionbat S.A., el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate volvió a denunciar una serie de incumplimientos durante una audiencia realizada este martes en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos.

Según consta en el acta correspondiente al expediente N° 3434021, la audiencia se desarrolló este 4 de agosto en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el organismo provincial.

Durante la reunión, la representación sindical manifestó que la empresa no presentó propuestas para resolver el conflicto y ratificó todas las denuncias realizadas previamente ante la Secretaría de Trabajo.

Entre los principales reclamos, el gremio sostuvo que Unionbat S.A. no cumplió con la conciliación obligatoria, ya que, según afirmó, desde el inicio de esa instancia no reincorporó a los trabajadores afectados. Además, denunció la falta de pago de los salarios correspondientes a la primera quincena de julio, el incumplimiento de acuerdos económicos —entre ellos pagos por horas extras y beneficios previstos en el convenio colectivo para trabajadores jubilados— y la interrupción de la cobertura de la obra social por falta de ingreso de los aportes y contribuciones patronales.

Ante este escenario, el sindicato advirtió que, una vez finalizada la conciliación obligatoria, llevará adelante medidas de acción directa y/o acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Trabajo que intime a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo y forma y que aplique las sanciones correspondientes por los incumplimientos constatados.

Por su parte, la representación de la empresa ratificó lo manifestado previamente, según quedó asentado en el acta, sin que se incorporaran nuevos argumentos durante la audiencia.