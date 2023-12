Según el decreto Nº 4674/2023, la apertura de ofertas tendrá lugar el 4 de diciembre, al mediodía en la Municipalidad de Gualeguaychú, Irigoyen 75, y será para la contratación de servicios de gastronomía y explotación comercial de los locales ubicados en el Mercado Municipal “Paseo del Ex Frigorífico”, de acuerdo a las Bases y Condiciones Generales y Reglamento.

Las propuestas deberán presentarse en el área de Suministros hasta el 4 de diciembre a las 11 de la mañana.

Dentro de los considerandos del decreto Nº 4674/2023 se pueden resaltar: “Que, mediante Decreto Nº 4624/2023 de fecha 21 de noviembre del año 2023 se declaró Fracasado el llamado a Concurso Público; dado que las propuestas presentadas en el primer llamado no cumplían con determinados requisitos y de persistir la necesidad de concesionar dicho espacio público de esta ciudad, se solicita que se convoque nuevamente a Concurso Público para la contratación del servicio de gastronomía del predio municipal denominado Mercado Municipal, ubicado en el paseo del Ex Frigorífico, dirigido a quienes estén interesados en ocupar las instalaciones del Mercado Municipal del Paseo del Ex Frigorífico Gualeguaychú, destinadas a la comercialización de productos agroecológicos y/o de producción local” y “Que, el Mercado Municipal del Ex Frigorífico se encuentra instalado en el Predio del Ex Frigorífico propiamente dicho, y se conforma de trece (13) puestos, de los cuales cuatro (4) serán destinados exclusivamente a la comercialización de productos cárnicos vacuna, porcina, pollo y/o pescado-; pudiendo ampliarse la capacidad a futuro”.

Además, “Que, el paseo mencionado en el párrafo precedente, con la instalación del Mercado Municipal referido, apuesta al desarrollo de la zona sur de la ciudad y a la continuidad en las políticas públicas de recuperación y puesta en valor de espacios comunes de calidad para la recreación de nuestra comunidad, como es el Ex Frigorífico Gualeguaychú, sitio portador de un mayúsculo capital Histórico, Cultural y Social para nuestra ciudad”.