Una nueva serie de despidos sacude al Parque Industrial de Gualeguaychú. Esta vez se trata de once empleados de la empresa Pyam, ubicada a pocos metros de Unionbat.

Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos Martín Gómez contó a Ahora ElDía que “ayer a la finalización del turno de la mañana, a las 13 horas, los empezaron a llamar de a uno, el dueño de la fábrica con un escribano, y los notificaron. Despidieron a 11 personas, entre ellos, hay 3 delegados despedidos”.

Sobre el motivo, Gómez puntualizó que “la causa es por crisis, los despiden con el artículo 247, con el 50% de la indemnización, que no se las van a pagar, porque ya echaron a 8 personas el mes pasado, y no han cobrado, están haciendo un juicio. Nosotros estamos acampando con los despedidos, vamos a hacer una movida, estamos quemando cubiertas, estamos acompañando. Estoy por llevar la denuncia al Ministerio de Trabajo y encargarme de toda la parte administrativa”.

El Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en Argentina permite a los empleadores abonar una indemnización reducida al 50% de la habitual (Art. 245) en casos estrictos de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador y debidamente justificada.

Estos nuevos despidos se inscriben en un contexto masivo de desvinculaciones, que tuvo su punto máximo el viernes de la semana pasada con Unionbat S.A.

La empresa Pyam se dedica a la producción de pastillas y polvos potabilizadores de agua y desinfectantes de superficies de amplio espectro desde 1991.