Oscar Ávila expuso en audiencia pública como aspirante al cargo de vocal del CGE

En su presentación en audiencia pública ante la Comisión que preside el senador Horacio Amavet, Ávila habló de su recorrido formativo y también mencionó su función en Agmer donde “generosamente me ofrecieron muchas herramientas para poder trabajar y aprender y ver lo que es lucha por todos, no en lo individual sino en lo colectivo y también para tomar conciencia de la clase trabajadora a la que pertenecemos y en la que estamos convencidos que tenemos que estar muy conscientes porque estar en lugares como el que me toca hoy. Sin esa conciencia uno pierde la perspectiva de para qué está en ese lugar”, subrayó.

En cuanto a su propuesta de trabajo en el CGE, dijo que la idea “es poder trabajar e involucrarse con la política educativa”. “Uno puede hacer aportes al plan educativo del Gobierno o puede hacerle críticas”, puntualizó para remarcar luego que la vocalía del CGE “es el ámbito para poder estar construyendo” y desde su función “enriquecer” ese plan “desde la normativa, lo pedagógico y de todos los ámbitos involucrados”.

Luego amplió: “Tenemos premisas muy claras como colectivo de trabajadores que tienen que ver con lo salarial, la estabilidad, con la salud laboral, con la formación en ejercicio y bregar por el cumplimiento de la normativa”.

Por otro lado, hizo notar en cuanto a “lineamientos” para desarrollar en CGE “trabajar por la erradicación de la analfabetización, el mejoramiento de las prácticas docentes, el poder abordar los índices de repitencia y abandono, y poder tener estrategias para el tema específico de la inclusión”, dijo y le dedicó más palabras a esa última definición: “Creo que es una premisa que tenemos que tener muy presente sobre todo en este ámbito de pandemia donde sabemos que hay alumnos que tenemos que traer de nuevo al sistema”.

Ávila por otro lado, hizo alusión a los contenidos “transversales” como son “la educación sexual, los derechos humanos, la resolución pacífica de conflictos y el medio ambiente”. “Son premisas muy presentes y concretas”, expresó para manifestarse a favor de la Educación Sexual Integral “tema vapuleado por el que luchamos tanto y queremos que se implemente”.

“A veces es un conflicto trabajar la semana del 24 de marzo”, acotó en ese sentido para señalar luego que se trata de contenidos “que tenemos que apropiarnos y hacerlos realidad”.

“De mucho sirve lo que ustedes como senadores hacen en construcción de leyes y demás, pero tenemos que llevar esas leyes a la realidad, concretarlas”, consideró tras lo cual se dio lugar a un intercambio de preguntas y respuestas con las y los senadores del cuerpo.

A partir de la exposición de este miércoles, la comisión de Asuntos Constitucionales elaborará un dictamen aconsejando la aprobación o rechazo del acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.