Entre las principales innovaciones incorporadas por la nueva normativa se encuentra la ampliación del límite de edad para los hijos de afiliados titulares que cursen estudios universitarios o terciarios oficiales.

Hasta ahora, la cobertura en esta condición se extendía hasta los 26 años. A partir de la aprobación del nuevo régimen, los hijos estudiantes podrán permanecer afiliados hasta cumplir los 27 años de edad, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos para esta categoría.

La modificación responde a los cambios sociológicos y culturales que se han producido en las últimas décadas y que han determinado una extensión de las diferentes etapas vitales de las personas. En la actualidad, numerosos jóvenes inician, desarrollan y finalizan sus estudios en edades posteriores a las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura, por lo que resulta necesario adecuar las normas a estas nuevas realidades.

Asimismo, una de las principales novedades del nuevo régimen consiste en que, una vez cumplidos los 27 años, las personas que deseen continuar contando con la cobertura de OSER podrán hacerlo a través del sistema de Afiliación Voluntaria, mediante el pago de la cápita correspondiente.

De esta manera, OSER no sólo amplía la edad de permanencia de los hijos estudiantes dentro de la afiliación derivada de sus padres titulares, sino que también establece una alternativa para evitar la pérdida automática de cobertura al alcanzar el límite de edad previsto.

La incorporación de la Afiliación Voluntaria permite que quienes concluyen esta etapa puedan optar por mantener su vínculo con la Obra Social y continuar accediendo a sus prestaciones, garantizando una transición ordenada y una mayor continuidad en la cobertura de salud.

Con este nuevo Régimen de Afiliaciones, OSER avanza en la adecuación de su normativa a las necesidades actuales de sus afiliados, incorporando herramientas que brindan mayor previsibilidad, continuidad de cobertura y alternativas de permanencia dentro del sistema.