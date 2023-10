Pablo Echandi es concejal saliente de la ciudad y presidente del Pro local y mantuvo en la tarde del miércoles una jornada virtual con integrantes provinciales del partido para coordinar cómo seguir en medio de las declaraciones de apoyo de Bullrich a la candidatura de Milei.

“Puedo entenderla a Patricia desde la política y no solo del militante común o de la gente. En mi caso, voy a responder a lo que nos pidió Rogelio que es a la neutralidad local. La urgencia es la gobernabilidad de Rogelio, Patricia no es candidata a nada. Nosotros tenemos que responder a ese pedido más allá de a quienes votemos”, manifestó Echandi.

“Rogelio había pedido un mensaje de mesura, responsabilidad y neutralidad de parte de Rogelio y así lo vamos a hacer”.

Sobre la postura de Patricia Bullrich, Echandi fue determinante: “No la critico a Patricia, ella tiene su pensamiento y a favor de la republica piensa que esto es lo mejor, puede que se equivoque o no, no la voy a criticar, y voy a apoyar a Rogelio. Pareciera que desde afuera implosionó pero no es la verdad”.

En la arena local, el funcionario saliente dijo que espera que “la transición sea ordenada, me parece lo más sano”.

Y agregó que “No me veo en la municipalidad”.