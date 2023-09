Si bien el político tenía expectativas de que el resultado de las elecciones fuera distinto, está dispuesto a acompañar al ganador del espacio de Juntos por Entre Ríos en Gualeguaychú Mauricio “Palito” Davico.

En este sentido, Echandi informó que “también estoy orgulloso por los 3 mil votos que recibí. Uno tiene para continuar haciendo política, acompañando a otros. Mi espacio ha crecido un montón. Tenemos compromisos hasta octubre, vamos a poner todo para que Juntos por el Cambio gane en todas las instancias y queremos ser parte de eso”.

El concejal de la oposición reafirmó su compromiso con el espacio y resaltó que pondrá todo de sí para que “Juntos gane las tres instancias”.

Al respecto, Echandi habló de su relación con Davico y aseveró que se deben una charla. “Hay cosas que tenemos que hablar. Nos debemos una charla. Tenemos que tratar de que algunas de las ideas que uno tenía se reflejen en su gestión. Estoy convencido de que Mauricio va a ganar las elecciones. No veo la posibilidad de que gane otro candidato”.

En relación a las impugnaciones, con las que se había mostrado a favor durante la campaña, opinó que “sigo pensando lo mismo que siempre, dije que no me parecía que fuera precandidato, pero ahora me parece es un despropósito porque tiene que ver con un oportunismo político”.

Y continuó: “Sea Mauricio o no, yo voy a seguir defendiendo el espacio, me pongan al payaso plim plim. No está claro si va a haber un corrimiento de la vice, o entraría un candidato de afuera. No creo que pase, pero si pasa, el espacio buscará quien pueda ocupar el espacio”.

Por otra parte, Echandi develó que el recibió mensajes del oficialismo pero que nunca se reunió con ellos: “Me parece irrisorio que hayan pensado que me iba a reunir, me parece que esto no es una cuestión de sacarse una camiseta y ponerse otra”.