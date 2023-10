El acuerdo que propició Mauricio Macri con Javier Milei, y que transparentaron Patricia Bullrich y Luis Petri, empieza a decantar hacia abajo. Mientras los dirigentes de uno y otro espacio se posicionan públicamente apoyando o no y se desata una fuerte interna en Juntos por el Cambio que parece camino a la ruptura, el aparato electoral del PRO comienza a ponerse en marcha.

Ya sin el sindicalista Luis Barrionuevo junto a Javier Miei, el PRO comenzó a mover sus fichas para que el libertario no extrañe al gastronómico. Es por eso que desde las usinas del partido amarillo ya lanzaron el proceso de contacto con la lista de militantes o simpatizantes que en las pasadas elecciones generales oficializaron como fiscales.

La intención de los que estuvieron coordinando la campaña y el proceso electoral de Bullrich es la de juntar a los militantes necesarios para poder fiscalizar una elección que entienden como trascendental. Los contactos ya comenzaron porque quieren tener dos encuentros de capacitación. “Aunque la mayoría ya pasó por el proceso electoral, ahora hay que dejar bien en claro cómo se tienen que contabilizar los votos positivos, los nulos y los blancos”.

Sin embargo, lo más importante es alcanzar el número necesario. “Sabemos que vamos a tener bajas de los sectores que no acompañan el acuerdo con Milei, aunque creemos que ahora que habló Mauricio Macri y que el enfrentamiento con el kirchnerismo ya es cuerpo a cuerpo, esa caída será muy chica”, explicaron desde el centro de campaña a Infobae.

Teniendo en cuenta que los números de la Cámara Nacional Electoral, el domingo 19 de noviembre a las 8 de la mañana se abrirán 104.577 mesas en 16.950 establecimientos por donde transitan buena parte de los 35.394.425 de personas habilitadas para votar.

Con estos números oficiales los partidos políticos tienen que contar, como mínimo, con un fiscal por mesa, lo que significa que será necesario contar con un mínimo de 100.000 fiscales y que un escenario ideal es contar con entre 160.000 y 200.000 para tener más de uno por mesa en las zonas que se entienden son más complejas.

La Libertad Avanza no cuenta con esa cantidad de personas para fiscalizar. Parte de eso se lo había acercado Barrionuevo y hoy lo hará el PRO, pero como todos los actores de esa fuerza no acompañan el acuerdo con Milei la intención de los organizadores amarillos es la de apurar los tiempos para tener el compromiso lo más rápido posible.

“Los que fiscalizaron a Horacio no van a estar y hay gente que está enojada y cansada, necesitamos tener un número de gente comprometida lo más rápido posible como para poder organizarnos con los liberales”, explicó una fuente que está buscando colaboradores.

Esto no sólo implica la necesidad de contar con las personas, sino la logística de movilizarlos, de tener jefes de fiscales por zonas, de contar con fondos para pagar las viandas y para pagarle a los fiscales -no todos son militantes que lo hacen grátis- y todo esto saldrá de las arcas del PRO.

Mientras tanto, también les avisan que tengan cuidado y que no completen archivos de origen desconocido. El temor es que desde otras fuerzas políticas se inscriban y lleguen de manera ficticia al número de fiscales y que el día de la elección se ausenten.

Quienes no van a movilizar el aparato y no van a aportar militancia en la previa al balotaje son los radicales. “Obviamente nosotros no vamos a hacer nada por Milei, por muchísimas razones, porque nos dijo de todo, porque atacó a nuestras figuras, porque pensamos diferentes y porque es un acuerdo del que nosotros no participamos y no tenemos nada que ver”, explicó una alta fuente de la Unión Cívica Radical.

Frente a la consulta de si la opción para los próximos 20 días es la de militar a Massa o el voto en blanco, la respuesta es que “no se va a hacer nada de manera partidaria”. “Nosotros no vamos a sacar militantes a la calle. Eso no quita que después de las cosas que dijeron Macri y Milei de los radicales en general y de Gerardo Morales y de Lousteau en particular no tengas gente que esté muy enojada y te militen o te voten a Massa para ganarle”, agregó la misma fuente.