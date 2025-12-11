“Los padres nos hemos desentendido de algunos aspectos de la crianza de nuestros hijos. La idea es volver a hacernos cargo”, sintetiza el mendocino Ignacio Castro, padre de dos hijos adolescentes e impulsor del proyecto Pacto Parental, iniciativa que en solo una semana logró que 200 padres del colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, se comprometieran a postergar la entrega del primer smartphone a sus hijos hasta los 13 años y a retrasar hasta los 16 el acceso a redes sociales. A las familias de esta institución privada de Mendoza, se sumaron en las últimas horas un centenar más provenientes de otras escuelas de la provincia y también cordobesas y bonaerenses.

“Cuando vimos la cantidad de padres que se estaban sumando, dijimos: ‘Claramente tocamos una fibra sensible’”, comenta Castro, a la vez que aclara: “No es que estemos reinventando la rueda. Hay proyectos similares en varias partes del mundo, incluso en Buenos Aires, donde está Manos Libres, que tiene la misma propuesta. Es un tema que, por suerte, está cada vez más en agenda. Los padres nos estamos dando cuenta de que les habíamos dado a nuestros hijos una herramienta que, por su edad, no están en condiciones de usar”.

La elección de restringir los smartphones hasta los 13 años no es caprichosa, sostiene Castro. Este límite etario surge a partir de evidencia científica sobre el desarrollo de la corteza cerebral difundida alrededor del planeta por el psicólogo social norteamericano Jonathan Haidt en su aclamado libro Generación Ansiosa (Deusto, 2024). La iniciativa de Castro de impulsar el movimiento Pacto Parental en el colegio de sus hijos surgió tras leer este libro, que propone explícitamente este tipo de pactos entre familias bajo la premisa de que no es posible ni beneficioso prohibirle el celular a un niño si todo su círculo social utiliza esa tecnología.

“Leí el libro en marzo y entré en un punto sin retorno. Empecé a detectar muchas de las cosas que plantea el autor en el curso de mi hijo: bullying, pérdida de atención y ya tres chicos con distintos tipos de trastornos de ansiedad. Miré la cantidad promedio de notificaciones que recibía mi hijo de 11, una estadística que te ofrecen los celulares. Vi que recibía una media de 150 notificaciones por día. Haidt explica con datos algo que es muy lógico: los celulares generan una inyección permanente de dopamina que va mellando sobre distintos aspectos del desarrollo cerebral de los chicos a una edad en que su cerebro todavía está en desarrollo”, sintetiza el padre, de 47 años, dueño de una agencia de marketing y publicidad.

El pacto masivo entre las familias del colegio San Nicolás se concretó la semana pasada, pocos días antes del fin del ciclo lectivo. Surgió tras una reunión inicial de 16 padres, liderada por Castro. Tras llegar al acuerdo entre ellos sobre la medida a impulsar, el grupo se comunicó con el colegio para expandir la convocatoria. El miércoles pasado se reunieron en la institución más de 100 padres de primaria y, desde entonces, el pacto parental propuesto por Castro no dejó de crecer.

“Me da optimismo –comenta Ramiro Pontis Sarmiento, director de secundaria de la institución–. Me parece muy positivo lo que se está armando. Creo que los padres empezaron a tomar conciencia de los riesgos de que los chicos tengan celulares desde tan chicos”, detalla el directivo, quien durante la reunión de familias dio una charla sobre las situaciones conflictivas que estaban viviendo en la escuela.

Fuente: La Nación