Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos reveló que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) acumula una deuda superior a los $1.800 millones con el sistema sanitario público provincial.

El documento técnico detalla que los pasivos corresponden a prestaciones médicas hospitalarias impagas y se dividen en dos tramos financieros bajo marcos normativos distintos: “El primer segmento corresponde a las prestaciones facturadas bajo la normativa nacional establecida por los procedimientos de Resolución 635/15 y la nomenclatura aprobada en Resolución 914/23 bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo a un relevamiento realizado, el saldo pendiente de pago de los Hospitales de la Provincia incluyendo Hospital de la Baxada, asciende a $ 902.704.318 (a valores históricos). Este importe se encuentra actualmente en proceso de relevamiento y actualización e incluye facturación emitida hasta octubre de 2024”.

Los números precisos y la radiografía detallada del pasivo surgen de este relevamiento oficial al que accedió Ahora ElDía. En el caso particular de Gualeguaychú, los datos confirman que el Hospital Centenario tiene pendientes de cobro por $39,7 millones correspondientes a prestaciones recientes.

Por acción del Decreto 172/24 del Poder Ejecutivo Nacional, los procedimientos y normativas nacionales antes mencionados perdieron vigencia: “Ante esta situación, el INSSJP / PAMI estableció a través de la Resolución 1392/24 un mecanismo de facturación que generó la firma de nuevos modelos de convenio individual entre Hospitales y el Instituto. Dichos convenios registran actualmente un segundo segmento de deuda cuyo importe asciende a $964.353.380, cifra que abarca facturas impagas desde octubre de 2025”.

No obstante, aclara que cinco Hospitales de mayor complejidad de la provincia, entre los que se incluyen el Centenario de Gualeguaychú, San Martín de Paraná, Masvernat de Concordia, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y San Antonio de Gualeguay, “cuentan con convenios diferentes orientados a la atención de pacientes bajo un régimen capitado, por lo que no registran deudas” bajo el sistema de convenios mencionados anteriormente.

Según la información, “el total cobrado acumulado por estos cinco Hospitales de mayor complejidad en el primer semestre de 2026 asciende a $3.635.664.965, lo que representa un promedio de cobro mensual cercano a los $605.000.000”.

De acuerdo a lo informado por estos cinco Hospitales, “el modelo de convenio capitado no registra deudas fuera de los términos temporales establecidos”.

A la espera de pago



En el terreno local, el informe señala que el monto pendiente a favor del Hospital Centenario comprende prestaciones brindadas a afiliados de PAMI, por un monto de $39.722.935,52 vinculado principalmente con prestaciones asistenciales como internaciones, consultas, prácticas, medicamentos, y estudios, entre otros.

Para el período de mayo de 2026, el total correspondiente alcanzó los $15.094.622,90. Esta cifra se compone de tres registros correspondientes al rubro de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) por montos de $6.422.210,86, $1.508.447,96 y $6.655.140,79; el rubro de Eco Doppler en Internación por $170.916,00; Kinesiología por un total de $135.236,44; el de Oncoplan - Módulos de Internación por un valor de $114.698,70; el de Oncoplan - Módulos de Hospital de Día - Sesión de Quimioterapia por $53.133,65; y, por último, el rubro de Artroscopia con un monto de $34.838,50.

En el período correspondiente a junio de 2026, el subtotal fue de $5.261.639,41. El monto de este mes se distribuye entre diversas especialidades médicas ambulatorias y de internación, destacando principalmente los montos de Gastroenterología por $892.794,69; Tomografía Computada en Ambulatorio por $863.911,59; Eco Doppler en Ambulatorio por $391.088,49; Cardiología por $353.932,49; Eco diagnóstico de Nivel 1 por $266.063,74; Anatomía Patológica por $232.119,35; Neurología por $217.018,57; Radiología Ambulatoria de Nivel 1 por $210.021,93; y Neumonología por $201.345,19. Asimismo, se suman $193.824,28 en Otorrinolaringología; $193.344,09 en Ginecología y Obstetricia; $189.623,37 en Traumatología; $181.319,48 en Urología; y dos registros idénticos de $140.678,91 correspondientes a Dermatología y Nefrología. Completan la lista de este mes los montos de Endocrinología por $125.047,92; dos registros de $93.785,94 cada uno para Reumatología y Flebología; Cirugía General Ambulatoria por $78.154,95; Diabetología por $62.523,96; Fonoaudiología por $42.284,49; Eco Doppler en Internación por $35.767,17; y finalmente $31.261,98 de manera individual tanto para consulta en Oncología como para Hematología.

Por su parte, el período de julio de 2026 presentó un subtotal de $20.704.599,42. Su composición está concentrada casi en su totalidad en el rubro de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) con un monto de $20.017.219,18, seguido de las prestaciones de Kinesiología por $407.238,86, Prácticas Generales de Odontología por $176.259,65 y Artroscopia por $103.881,73.

Por último, el saldo final contempla débitos aplicados al período de mayo de 2026 por un subtotal de -$1.337.926,21. Este descuento se aplica a través de los conceptos de Módulo Internación (Laboratorio + Fisio + Imágenes) con un valor negativo de -$1.303.022,66 y de Kinesiología por un valor negativo de -$34.903,55.

Para el periodo enero-junio de 2026, las partidas recibidas y los ingresos por arancelamiento totalizaron $4.926.831.150,63, con un promedio mensual aproximado de 821,1 millones, detalla el informe.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud aclararon que la institución “recibe fondos correspondientes a programas y prestaciones específicas, entre ellos subsidios, Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), Incluir Salud, Crónicos y Guardias Profesionales”. No obstante, remarcaron que “la estructura de financiamiento se encuentra conformada por distintas fuentes de recursos, por lo que la partida mensual de Rentas Generales constituye una de las fuentes de financiamiento del establecimiento, pero no representa la totalidad de los recursos disponibles para su funcionamiento”.

Frente a la coexistencia de diferentes marcos normativos de facturación —como las resoluciones que rigen los esquemas de pago capitado y los aranceles por prestación individual—, el documento oficial subraya que las partidas de dinero que recibe el efector de salud de la ciudad no constituyen un bloque homogéneo ni dependen íntegramente de la regularización de la deuda de PAMI. El esquema de ingresos combina la asignación presupuestaria provincial provista por Rentas Generales con el recupero de costos por servicios brindados a afiliados de diversas obras sociales y prestatarias privadas. A esta base de financiamiento se añaden las partidas canalizadas a través de programas de salud específicos, tales como los subsidios para tratamientos de alto costo y baja incidencia, el programa Incluir Salud, la provisión para medicamentos de pacientes crónicos y las asignaciones destinadas a la cobertura de las guardias profesionales.