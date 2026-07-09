El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que continuará otorgando la cobertura del 100% para cerca de 160 medicamentos esenciales destinados a jubilados y pensionados que realizan tratamientos complejos o padecen enfermedades crónicas.

Desde la obra social explicaron que el beneficio alcanza a medicamentos considerados indispensables para garantizar la continuidad de distintos tratamientos, sin que se tenga en cuenta la situación patrimonial o el nivel de ingresos de los afiliados.

La cobertura gratuita incluye fármacos utilizados para tratar diversas patologías de alta complejidad y de tratamiento prolongado.

Qué medicamentos seguirán siendo gratuitos

Según informó PAMI, la cobertura total comprende medicamentos destinados a:

Diabetes, incluyendo insulina, hipoglucemiantes y tiras reactivas.

Enfermedades cardiovasculares y tratamientos para el colesterol.

Osteoporosis y artritis reumatoidea.

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos.

VIH y hepatitis B y C.

Medicamentos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

Insuficiencia renal crónica.

Tratamientos oftalmológicos específicos.

Hemofilia y enfermedades fibroquísticas.

Osteoartritis e hiperparatiroidismo.

En cuanto a los medicamentos ambulatorios o de uso frecuente, PAMI confirmó que seguirá otorgando descuentos que van del 40% al 80%.

No obstante, en estos casos sí se tendrán en cuenta los ingresos del afiliado y su situación patrimonial para determinar el porcentaje de cobertura que corresponde.

Desde la obra social señalaron que el objetivo es priorizar los recursos para quienes más los necesitan, manteniendo la asistencia en los tratamientos esenciales.

PAMI recordó además que los afiliados que no puedan afrontar el costo de sus medicamentos pueden solicitar un subsidio social especial.

La solicitud será evaluada por el organismo, que analizará la situación económica del beneficiario, su patrimonio y si cuenta con otra cobertura de salud que pueda utilizar para acceder a la medicación.