El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación actual del Instituto y aseguró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de pagos, luego de la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses.

Por otro lado, Leguízamo desmintió que PAMI se encuentre en crisis y explicó que los reclamos de los prestadores corresponden mayormente a deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento del sistema, y destacó que "al 31 de marzo los vencimientos que teníamos han sido pagados".

En paralelo, Leguízamo subrayó que no hubo adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera y explicó que la decisión de implementar la cápita unificada responde a un pedido que hace tiempo vienen haciendo los propios prestadores de salud. Además, remarcó que "los médicos de cabecera están al día, nunca se les dejó de pagar".

Por último, el director ejecutivo fue enfático en destacar que "la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento". El nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja lo que efectivamente ocurre en el sistema.

De esta manera, desde PAMI remarcaron que el foco actual está puesto en ordenar, regularizar y dar previsibilidad. Leguízamo aclaró: "esta gestión de PAMI audita y esto fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de 5 millones de afiliados en todo el país".

Fuente: APFDigital