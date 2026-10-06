En el marco de la renovación del convenio con las entidades farmacéuticas, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) firmó una adenda al Convenio de Dispensa de Medicamentos que extiende su vigencia hasta marzo de 2028.

A partir de este nuevo acuerdo, los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de retirar sus medicamentos directamente con la presentación de su DNI y su credencial digital con token disponible en la app Mi PAMI. Con este mecanismo se elimina la necesidad de completar formularios en papel, agilizando el trámite en las farmacias.

Esta nueva alternativa digital se implementará de manera gradual en todo el territorio nacional. Es importante destacar que no reemplaza de forma inmediata a los mecanismos de dispensa actuales, sino que convivirá con ellos durante esta etapa de transición.

La medida también moderniza la operativa interna de las farmacias al incorporar la presentación digital y avanzar en el reemplazo progresivo del papel, los troqueles y la firma ológrafa por procesos de validación y certificación electrónicos. Estos cambios simplifican notablemente la atención directa en el mostrador.

Asimismo, el nuevo esquema suma controles más rigurosos para resguardar los fondos del organismo y cuidar los recursos de los afiliados. Para ello, se registrarán los medicamentos efectivamente dispensados, se requerirá la certificación digital del director técnico de cada farmacia y se realizarán cruces de información entre PAMI y los comprobantes fiscales electrónicos.

Finalmente, la implementación del sistema se llevará adelante de forma ordenada gracias al trabajo conjunto entre PAMI y las entidades farmacéuticas. De este modo, se acompañará a las farmacias en el proceso de adaptación tecnológica sin generar interrupciones ni afectar la atención diaria de los afiliados.