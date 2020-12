Para el dirigente rural Dardo Chiesa, "Argentina es China dependiente"

Fabián Miró

Dardo Chiesa, coordinador de la mesa de Ganados y Carnes, explicó en diálogo con La Matera (Radio Cero 104.1) que “el 2020 ha sido atípico y bastante malo, fundamentalmente porque la industria y la producción trabajó con un serie de problemas que se presentaron en el mercado internacional y en el interno”.

También dijo que “se han dado una serie de inconvenientes, momentos en que China compraba, y otros en que no lo hacía”, señalando que “el Gigante Asiático está comprando con precios muy bajos, haciendo problemas con el concepto de Covid Libre que resulta ilógico, debido a que no existe ninguna posibilidad de que un pedazo de carne pueda transmitir el virus, quedando claro que están buscándole el pelo a la leche, seguramente a través de una paraarancelaria, lo mismo pasó con la Unión Europea que prácticamente se retiró del mercado en el mes de marzo”.

Chiesa explicó que “la Cuota Hilton que estaba en 12.000 dólares bajó a 7000, volvió a 14.000, pero en agosto descendió a los 6.000 y no se están haciendo operaciones”. Indicó que “el único mercado que está traccionando normalmente es el de Israel, mientras que el mercado interno está abastecido con un consumo de entre 50/51 kilos por habitante en carne vacuna, con una población que no cuenta con un poder adquisitivo como para convalidar grandes aumentos de precios, una ecuación que no se daba hace mucho tiempo en la Argentina, lo que nos lleva a reiterar que este ha sido un año muy difícil”.

El dirigente señaló que “China es la gran locomotora, es la gran aspiradora de todos los alimentos, basta con decir que materia de carnes, el 75% de las exportaciones van a China. Hago mención a todo tipo de carnes, inclusive hasta carne con hueso tiene como destino el país asiático”.

Sostuvo que “lo muchos dicen es cierto: Argentina es China dependiente, más allá de que existan otros mercados, pero los mismos pagan menos que los chinos”, añadiendo que “se le puede vender a Rusia, pero paga mil dólares menos, le podemos vender a Estados Unidos 20.000 toneladas que este año se cumplió, también se le puede vender a Japón, aunque hasta el momento no sabemos cuánto pagan”.

Aseguró que el depender de China “impacta en el mercado interno porque los cortes que tenemos en el país compiten con los que se van a Asia, manteniéndose alto el nivel de faena por lo que demanda China”. Dijo que el “80% de lo que va a frigorífico se consume fronteras adentro, en tanto que el restante 20% tiene como destino el exterior”.

Indicó que los argentinos “estamos consumiendo 50/51 kilos de carne bovina, 50 de aviar 17/20 de cerdo y 5 de ovino, sin contar pescados, pasando en limpio más de 120 kilos de proteína animal. Y que se entienda bien, todo lo que se “produzca de más tiene que ir a exportación”·

Chiesa dijo que “veníamos de una situación bastante compleja con la invernada, especialmente con los engordes intensivos, en función de que el gordo no levantaba más allá de los 110 pesos, mientras que el principal insumo que es el maíz subió, muchas veces no se consigue, por lo que la ecuación permitió que no faltara carne por un lado, mientras que por el otro provocó que los corrales se comenzaran a vaciar. De alguna manera, la mercadería de calidad comenzó a faltar, razón por la que se viene registrando un aumento de precios que se refleja en la góndola”.

Asimismo señaló que “al valor de Liniers, hay que sumarle el flete, la faena, la industrialización. Está el carnicero que tiene sus impuestos, que muchas veces trabaja en un local alquilado con personal, una suma de costos fijos que después se reflejan en el mostrador. Quedando claro que la suba no viene por el lado de una suba en el peso vivo, y sí en los costos a los cuales hacía mención, fundamentalmente en la línea de distribución y venta”.