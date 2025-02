El comunicado da cuenta que Gualeguaychú “es sinónimo de carnaval, playas y alegría, atraviesa la peor temporada turística en 30 años, según afirman los propios prestadores turísticos que con gran esfuerzo intentan sostener la actividad. Si bien la compleja crisis macroeconómica generada por las políticas del gobierno nacional, que abarata destinos como Brasil, Uruguay o Chile, impacta fuertemente, la inacción y falta de gestión del gobierno municipal de Mauricio Davico agrava la situación, profundizando la crisis y dejando al sector librado a su suerte”.

Desde el Bloque de Concejales del Partido Justicialista, entienden que la complejidad de la coyuntura nacional. Sin embargo, enfatizaron que “es responsabilidad indelegable del gobierno local generar las condiciones para que, aún en contextos difíciles, la ciudad ofrezca alternativas atractivas y competitivas. Y en eso, la gestión de Davico ha demostrado una preocupante falta de capacidad y planificación, desatendiendo las necesidades de un sector clave para la economía local”.

“Mientras ciudades vecinas como Colón y Concepción del Uruguay, que mantuvieron las políticas de turismo que venían implementando, gozan de buena salud en materia turística con altos niveles de ocupación, Gualeguaychú sufre las consecuencias de la inacción y la falta de planificación”, ponderaron.

“El Carnaval del País, nuestro producto estrella, brilla como siempre, gracias al esfuerzo de la Comisión del Carnaval. Pero, ¿qué pasa con el resto de las propuestas? Donde antes había alternativas, hoy encontramos un vacío. La Fiesta del Pescado y el Vino, un clásico del verano, desapareció de la agenda sin explicaciones. Las playas públicas, concesionadas en su mayoría, y en las que no, se cobra entrada, limitando el acceso a todos los ciudadanos. El programa "Verano es Arte", que brindaba espectáculos gratuitos y accesibles, ya no existe. Más allá del circuito tradicional de carnaval, museos, termas y viñedos, no se generaron nuevas propuestas, ni eventos que inviten a los turistas a quedarse en la ciudad y disfrutarla. A esto se suma la reducción de las oficinas de atención al turista: de cuatro que funcionaban en la gestión anterior, hoy solo queda una con atención al público, mientras que otra es utilizada como oficina privada del titular del Consejo Mixto. Un claro ejemplo del desmantelamiento del área”, enumeraron para dar cuenta de la desidia.

“La improvisación es la marca registrada de esta gestión. El anuncio de la promoción turística de la ciudad llegó recién esta semana, en la tercera de enero. La promoción, la planificación y la generación de nuevos atractivos deben ser acciones previas a la temporada, no una reacción tardía ante la debacle”, advirtieron los concejales de la oposición.

“Gualeguaychú necesita una gestión municipal que esté a la altura de las circunstancias. Una gestión que entienda al turismo como un motor de desarrollo fundamental y trabaje para fortalecerlo, generando propuestas innovadoras y promocionando nuestra ciudad de manera estratégica, durante todo el año. No podemos permitir que la desidia, la improvisación y la falta de planificación sigan hundiendo a uno de los sectores más importantes de nuestra economía local. Es hora de actuar con responsabilidad y compromiso. El futuro del turismo en Gualeguaychú depende de ello”, finalizaron.