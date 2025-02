Este jueves, el gobierno presentó una nueva oferta salarial a los gremios docentes. La propuesta incluye cobertura contra la inflación anual, incremento del Fondo Provincial de Incentivo Docente y compromiso para trabajar sobre el desachatamiento de la pirámide salarial.

Al respecto, el secretario General de Agmer, Marcelo Pagani, resaltó que la propuesta incluye cobertura contra la inflación anual ya que era uno de los puntos que había planteado en anteriores encuentros.

Sin embargo, indicó que no “comparten” el incremento del Fondo Provincial de Incentivo Docente ya no es renumerativa no es bonificable. “Desfinancia el Iosper y la Caja”, expresó el representante gremial. Asimismo, señaló que “no aparece una recuperación del salario desde equiparar y tener puntos por encima de la inflación”.

Luego del encuentro, Pagani informó que llevarán la propuesta a las escuelas de los 17 departamentos para que la debatan desde esta noche hasta la jornada vespertina de este viernes para que “cada representante departamental construya su mandato” y presentarlo en el en el Congreso que se llevará a cabo en San Salvador.

Fuente: APFDigital