Paro docente: Agmer relevó un 90% de acatamiento en Gualeguaychú

Dijo que “un 90 por ciento de los educadores se sumaron a la medida de fuerza en la ciudad, y por lo que hemos hablado con otros docentes el porcentaje sería similar en la mayoría de los departamentos”.

Consultado sobre los descuentos por los tres días no trabajados que aplicará el gobierno entrerriano, indicó que era “algo previsible, dado que este y otros gobiernos, han intentado romper las medidas de fuerzas sosteniendo que respetan el derecho a huelga, pero que día no trabajado es día descontado, así que los dichos del gobernador Bordet no nos sorprenden”.

Asimismo, explicó que en las reuniones, asambleas y en los congresos “no teníamos precisión alguna sobre una reunión con el gobierno que ahora pide reunirse el 6”, y aclaró que las “decisiones las vamos tomando en conjunto, no las toman nuestros dirigentes y la fecha a la convocatoria la tuvimos el jueves cuando ya se habían desarrollado las asambleas, luego de que los compañeros analizaran la situación en los colegios, departamentos para luego elevar un mandato al congreso”.

“Las definiciones al momento de la convocatoria ya estaban tomadas. Además parece ser usual que a las convocatorias las hagan tarde, cuando el congreso ya ha tomado una decisión”, lanzó Ávila quien explicó que cuando se “toma una decisión en asambleas resolutivas no hay vuelta atrás”.

En materia salarial, indicó que “no hemos planteado una cifra en particular, sino que aceptamos lo que el ministro de Educación de la Nación plantea y es que ningún docente esté por debajo de la inflación. Venimos con un arrastre del 16%, por debajo de la inflación, hace cuatro años, razón por la cual nos mantenemos expectantes para que el salario sea recompuesto”.

Además, desde diciembre del 2019, venimos planteando que el “gobierno elabore su presupuesto para el 2020,trabajando para contar con el dinero que garantice los sueldos y los porcentajes de recomposición, no solo para nosotros, también para todos los trabajadores de la provincia, iniciativa, pedido que nunca se cumplió. Jamás pudimos lograr que una gestión tener una respuesta del gobierno en enero, que nos dé una pauta para actuar en consecuencia”.

Sostuvo que “lamentablemente, en los últimos años, las clases no empezaron en tiempo y forma, debido a el gobierno provincial dilata sus decisiones, y de esa manera, nunca tenemos propuestas para poder evaluar con el debido tiempo”.

Para concluir, aseguró que el gremio tiene “autocrítica, como licencias que se nos plantean, salud laboral, inclusive hemos elaborado proyectos para poder prevenir lo que denominamos enfermedades profesionales, sin embargo el gobierno nunca nos tuvo en cuenta”.