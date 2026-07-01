Así lo señaló Soledad Ponce, presidenta de Agmer Gualeguaychú a Ahora ElDía. Los docentes de Entre Ríos llevan adelante este miércoles 1° de julio un paro de 24 horas convocado por los gremios Agmer y AMET, en una jornada de protesta que combina el reclamo salarial con el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

Uno de los principales motivos de la medida es el pedido de reapertura de la paritaria salarial. Los sindicatos sostienen que los salarios perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y reclaman una nueva propuesta que permita recuperar los ingresos del sector.

En Gualeguaychú el acatamiento es del 50%, mientras que a nivel provincial, es del 85%, según manifestó Soledad Ponce.

El gobierno provincial citó este martes a ambos sindicatos docentes, así como a UDA y Sadop, a mesa paritaria para el próximo lunes a las 17, aunque la convocatoria no desactivó el paro de este miércoles.

El otro eje del paro es el rechazo a la reforma previsional que actualmente se debate en la Legislatura entrerriana. Desde los gremios consideran que la iniciativa modifica las condiciones jubilatorias en perjuicio de los trabajadores activos y pasivos, al introducir cambios en los aportes y en el régimen previsional.