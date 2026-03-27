La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –Agmer– y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica –AMET– Entre Ríos realizan este viernes 27 de marzo una nueva jornada de paro docente, en reclamo por mejoras salariales. También habrá una marcha a la tarde.

Se trata del tercera medida de fuerza en el Ciclo Lectivo 2026 de los gremios mayoritarios de la provincia. Rechazan las sumas fijas no remunerativas del Gobierno (Decreto 500/26), exigen la reapertura de paritarias y solicitan aumentos en línea con la inflación.

Según Agmer, los docentes sufren una pérdida del poder adquisitivo. Además, denunciaron irregularidades en la liquidación de haberes. “Basta de jugar con nuestro dinero, errores tras errores”, expresaron en un comunicado.

Desde AMET Entre Ríos ratificaron la continuidad del conflicto al advertir por la “falta de acuerdo paritario”. Asimismo, cuestionaron la “decisión unilateral” del Gobierno de otorgar sumas fijas de $60.000 que se pagó con errores por complementaria.

Entre los reclamos también se manifiestan en contra de la Reforma Previsional que propone el Ejecutivo provincial.

Marcha de antorchas



Este viernes por la tarde se realizará una marcha de antorchas en la ciudad de Paraná. La concentración es a las 18.00 en la Plaza 1° de Mayo, desde donde partirán hasta Plaza Mansilla, frente al Consejo General de Educación -CGE-. Piden llevar velas, celulares y antorchas.