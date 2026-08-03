Según Agmer el paro nacional docente de este lunes tuvo un acatamiento del 80% en Ente Ríos. La medida de fuerza, convocada por Ctera como oportunamente se detalló, responde a un reclamo por la reapertura de paritarias y la solicitud de que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por la gestión de Javier Milei.

“En las distintas seccionales de Agmer se llevan adelante acciones departamentales y además, una delegación de compañeros y compañeros se sumaron –junto a docentes de todas las provincias- a la movilización en la ciudad de Buenos Aires”, afirmaron desde el principal sindicato de maestros de la provincia.

Desde el fremio repudiaron además el “desproporcionado despliegue de fuerzas de seguridad durante la movilización en CABA”, así como el “operativo de inspecciones y control de asistencia en escuelas dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, con el claro objetivo de amedrentar a quienes ejercen su derecho a la huelga”.

Y finalizaron: “A la prepotencia del gobierno nacional, los trabajadores de la educación respondemos con organización y lucha”.

La postura del gobierno entrerriano

El Consejo General de Educación –CGE– informó que, de acuerdo con el monitoreo permanente desarrollado en los 17 departamentos, las escuelas de la provincia registran un nivel de presentismo docente del 77% frente a la jornada de paro nacional convocada para el día de la fecha. Es decir, que el acatamiento habría sido del 23%.

De esta manera, destacaron que “el indicador de asistencia en las aulas entrerrianas sostiene la misma tendencia y los valores consolidados durante la última medida de fuerza sectorial del pasado miércoles 29 de julio llevada adelante por gremios provinciales”.

El relevamiento técnico demuestra que, a pesar del marco de la protesta nacional convocada por Ctera, la mayoría de las comunidades educativas sostienen la actividad institucional, garantizando la continuidad pedagógica y el derecho constitucional a la educación de los alumnos.

Las autoridades del CGE valoran el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a los establecimientos educativos.