La medida se da en el marco del paro general que afecta a todo el país. En este caso, el Sindicato Químico y Petroquímico lleva adelante una concentración frente a las fábricas del Parque Industrial.

Las empresas que cesaron sus actividades en el Polo Industrial local son: Unilever, Unionbat, Silicatos , Laboratorios Pyam, señaló a AhoraElDía Martín Gómez, secretario del gremio de Químicos. También adhirió Fademi de Larroque.

Además, contó que la concentración frente a las fábricas se prolongará hasta las 14 horas.

Por su parte, Diego Leiva, secretario del Sindicato Aceitero de Entre Ríos apuntó: “Estamos concentrando en la puerta de la empresa Entre Ríos Crushing, aceitera que se encuentra ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Con el grupo de compañeros estamos manifestándonos en contra de la reforma laboral destructiva para los compañeros y compañeras trabajadoras. Va a ser un paro de 24 horas, decretado por la Federación Aceitera Aneonacional y la CGT”.

El paro general tiene su repercusión a nivel local tambien en el transporte público que no funciona, en la Facultad de Bromatología que están sin actividad, y en la Cooperativa Eléctrica que permanecerá cerrada durante la jornada de hoy.