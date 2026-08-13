La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de colectivos en todo el interior del país para este viernes desde las 0 horas. La medida fue dispuesta luego de que fracasara una nueva audiencia paritaria y no hubiera una propuesta salarial concreta para los choferes. El reclamo lleva más de tres meses sin acuerdo y está centrado en la diferencia salarial entre los trabajadores del interior y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante la consulta de AHORA sobre la adhesión a la huelga nacional, desde la Comisión Directiva del gremio entrerriano habían señalado: “El paro es para el Interior y Entre Ríos es parte del Inteior, si hay paro nosotros adherimos”.

La expresión condicional de las autoridades de UTA Entre Ríos se debía a que esperarían hasta última hora de este jueves el caso de que hubiera una nueva oferta salarial o una novedad que cambie la situación en el conflicto. Pero si la situación no se modificaba y el sindicato mantenía la medida de fuerza a nivel nacional, los choferes entrerrianos adherirían.

Finalmente, avanzada la tarde de este jueves, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que había sido anunciado para este viernes 14 de agosto en los servicios del interior del país.

La medida de fuerza, que amenazaba con dejar sin transporte urbano de pasajeros a la ciudad de Córdoba durante 24 horas, quedó en suspenso luego de la instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias.

Las partes acordaron además realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.



En diálogo con Ahora ElDía el directivo de la empresa Buses Gualeguaychú, Jorge Delcausse, ratificó que el servicio funcionará con normalidad este viernes en la ciudad.

Qué reclamaba UTA

El conflicto se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

UTA reclama un acuerdo paritario que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de las distintas jurisdicciones del país y reducir esa brecha salarial.

La organización había anunciado un paro nacional de 24 horas a partir de las 0 de este viernes, con alcance sobre los servicios de corta y media distancia del interior.

En la provincia, la seccional Entre Ríos había anunciado que se adhería al paro mientras que las empresas solicitaron a la Secretaría de Trabajo de la Nación el dictado de la conciliación obligatoria.

Fuente: AHORA / APFDigital