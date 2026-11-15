La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) realizará este lunes 16 de noviembre un paro total de actividades por 24 horas en todas las unidades académicas e institutos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

El paro se llevará adelante en el marco de la Semana Nacional de Lucha por la Universidad, en adhesión a las acciones resueltas a nivel nacional por la Conadu y en conjunto con la medida anunciada por los trabajadores nodocentes.

La jornada de protesta tiene como objetivo exigir la inclusión de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) en el Presupuesto 2027.

"Ante la mezquindad y necedad del gobierno nacional y la falta de respuestas a los reclamos del sector universitario —reclamo que fue replicado hasta por el propio Papa León XIV—, sostenemos la defensa de nuestros derechos laborales y de la universidad pública", remarcó el gremio docente universitario.

El pliego incluye también la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la actualización de las becas estudiantiles y la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento edilicio y académico de las universidades.

“El Gobierno nacional está fuera de la ley”, sostuvo la entidad sindical, que convocó a sus afiliados y afiliadas a dar visibilidad a los reclamos.

Fuente: APFDigital